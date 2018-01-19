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    Загитова сильнее Медведевой, триумф пар

    Итоги второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018

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    Алина Загитова
    Алина Загитова
    isu.org
    В четверг в Москве состоялась первая дуэль двух российских надежд Пхенчхана-2018 — Алины Загитовой и вернувшейся после травмы Евгении Медведевой.

    Возвращение Медведевой — событие

    «Первой в Москве на лед вышла Медведева. Она заметно нервничала, хотя и справилась с убойным каскадом тройной флип – тройной тулуп (11,86 балла), тройным риттбергером (7,21). Помарка случилась на выезде с двойного акселя, который стоил балла и надбавок. По технике Медведева чуть-чуть не добрала (40,43) и в конце проката – с одной стороны, довольная, что наконец-то позади травмы, а с другой, раздосадованная ошибкой – высунула язык. Мол, могло быть и лучше.

    Главная болельщица Жени – бабушка – во время прыжков закрывала глаза. Она тоже переживала. 78,57 и второе место по итогам короткой – не тот результат, на который рассчитывали.

    Но возвращение Медведевой – само по себе событие. И, пожалуй, даже хорошо, что не все получилось. Нет повод для самоуспокоенности перед Играми.

    Алина, вероятно, выиграла бы, не случись даже осечки у Медведевой. За технику судьи наградили ее феноменальной суммой (43,99), оценив сложнейший каскад тройной лутц – тройной риттбергер (13,61), тройной флип (7,43) и все тот же двойной аксель (4,34).

    По итогам – 80,27. Потрясающе: жаль только по ТВ в прямом эфире это никто не увидел. "Матч ТВ" весь день показывал слабые группы, но во время сильнейших разминок сначала прервался на биатлон, а перед прокатом Алины и вовсе переключился на товарняк "Спартака". Нет, футбол, конечно, более рейтинговый (даже такой), но уважение к зрителю – важный момент. У канала его давно нет. Хорошо, что произвольную покажет Первый канал», — пишет обозреватель Sports.ru Павел Копачев.

    У Костнер нет шансов

    «И пусть вас не смущают промежуточно-символические 27 сотых преимущества Медведевой над Костнер. В произвольной, с ее куда более богатым набором технических элементов, шансов у итальянки нет. Теоретически они могли бы появиться, не покажи Женя в "Мегаспорте" себя нормальной-прежней-железной. А раз уж показала – то, стало быть, и успокоила.

    Но при этом – дала шанс Загитовой, которая сегодня каталась позже. И чуть ли не впервые сделала короткую идеально! Со всеми своими фирменными "наворотами" — уникальным каскадом лутц-ритбергер, прыжками только во второй половине и т.д.

    Во взорвавшемся от восторга зале явственно запахло мировым рекордом. Который принадлежит Медведевой и установлен в апреле 2017-го на командном чемпионате мира: 80,85. Ну? Ну?...

    Все-таки нет. Загитовой поставили 80,27, на шесть десятых меньше. "Придержали", так сказать — мол, не доросла.

    Что ж, их право. Мы же с вами продолжим с восторгом наблюдать за их феноменальной дуэлью в субботней произвольной программе, где Загитова, с ее убойным "Дон Кихотом" уже является лидером мирового сезона. С другой стороны, авторитет – на стороне Медведевой. Кто же победит?

    Да какая, господи, разница?! Куда важнее, что на этом чемпионате в любом случае победит фигуристка из России. И серебро будет тоже у России. При всем уважении к великолепной "ледовой даме" Каролине Костнер», — говорится в статье Льва Тигая на «Советском спорте».

    Евгения Медведева
    Фото: isu.org

    Или все-таки есть?

    «Хотя этот чемпионат в основном рекламируют как первую очную дуэль Медведевой и Загитовой, на самом деле это, конечно, вечеринка на троих. Есть на турнире один фактор, который не позволяет двум фаворитам из России замкнуться друг на друге, а нам – только на их дуэли. И имя ему – Каролина Костнер. По воле жребия великолепная итальянка в короткой программе открывала сильнейшую разминку и задала высочайший ориентир для трех россиянок – 78,30 баллов.

    Итальянская прима была опасна для всех своих конкуренток даже в первой половине сезона, несмотря на заведомо более слабый технический контент и ошибки. Например, в финале "Гран-при" она в произвольной программе вместо одного из тройных прыжков сделала только двойной. И все равно попала на пьедестал. На декабрьском чемпионате Италии наконец произошло то, чего давно ждали ее поклонники. Костнер вернула самые дорогие элементы из своего арсенала – каскад с тройным флипом и тройной лутц...

    За Костнер помимо волшебного катания стоит еще и душераздирающая история: ведь вынужденный перерыв, после которого она так долго и сложно восстанавливалась, был связан не с травмой или желанием пожить обычной жизнью. Каролину дисквалифицировали за грехи бывшего возлюбленного, попавшегося на допинге – в назидание другим, заклеймив как укрывательницу и соучастницу.

    Она очень сложно возвращалась. Почитайте любое большое интервью Костнер за последние полтора года – и вам не понадобиться мотивирующая литература. На чемпионате Европы она также не намерена отступать: флип в короткой программе вышел очень убедительным. Лишнее доказательство того, как хороша сейчас великая итальянка: перед произвольной программой Костнер и Медведеву разделяет меньше половины балла», — пишет колумнист «СЭ» Екатерина Кулиничева.

    Каролина Костнер
    Фото: isu.org

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Женщины. После короткой программы
    1. Алина Загитова (Россия) – 80,27 (личный рекорд)2. Евгения Медведева (Россия) – 78,573. Каролина Костнер (Италия) – 78,30 (личный рекорд)4. Мария Сотскова (Россия) – 68,705. Николь Райичова (Словакия) – 61,016. Анита Остлунд (Швеция) – 56,047. Лорин Лекавалье (Франция) – 55,368. Луна Хендрикс (Бельгия) – 55,139. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,9510. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,1411. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,68

    Одни плакали от радости, другие — от досады

    В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, защитившие титул европейских чемпионов. Вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов, а замкнули тройку сильнейших Наталья Забияко и Александр Энберт. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми, уступив Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

    «Две медали для сборной России были гарантированы. Скорее всего, серебро и бронза, так как выходившие последними французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре опережали Тарасову и Морозова после короткой на пять баллов. Чтобы растерять такое преимущество, нужно было очень сильно постараться.

    Джеймс и Сипре старались так, что упустили все. Они сделали выброс четверной сальхов, правда, с приземлением Ванессы на две ноги, но больше похвастать им было нечем. Морган едва удерживал партнершу на поддержках, а однажды чуть не уронил. Каскад сорвала Джеймс, ошибку на тройном сальхове допустил Сипре. И в целом было грязи.

    Речь про золото и серебро уже не шла. Французы рассчитывали завоевать хотя бы бронзу. И судьи то ли обсчитались во второй оценке, то ли со стороны арбитров это была намеренная издёвка, но Джеймс и Сипре по сумме двух программ проиграли Забиянко и Энберту 0,01 балла. А теперь словами – одну сотую балла. Нужно быть математическим гением, что рассчитать такое.

    Такое завершение соревнований спортивных пар стало абсолютной неожиданностью. Особенно для тех, кто победил, и кто занял третье и четвертое места. Одни плакали от радости, другие – от досады», — пишет автор «Чемпионата» Андрей Шитихин.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Фото: isu.org

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Спортивные пары. Произвольная программа
    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 151,23 (личный рекорд)2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 138,963. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 137,23 (личный рекорд)4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 134,655. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 132,316. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 127,857. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 117,818. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 113,169. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 111,2310. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 102,99
    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Спортивные пары. Итог
    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 221,602. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 211,013. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 210,18 (личный рекорд)4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 210,175. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 204,206. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 192,387. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,758. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 170,219. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 163,5510. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 160,47
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