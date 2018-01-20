Чудеса Алиева и провал Коляды. Кто поедет на Олимпиаду?

Алиев убедил, Коляда и Самарин — нет

«До проката Дмитрия Алиева, который закрывал соревнования одиночников на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, была только одна мысль – нынешний Евгений Плющенко точно был бы лучше всех наших. Но Алиев убедил, что не все так плохо. Хотя 35-летний ветеран вторым номером в олимпийской сборной вполне мог бы пригодиться.

Для трех российских фигуристов московский чемпионат Европы стал отборочным на Олимпийские игры в Пхенчхане, куда поедут только двое. И кандидаты уже известны, олимпийский вопрос можно считать закрытым.

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До старта турнира было понятно, что только Михаил Коляда может не волноваться за свое место. Победитель чемпионата России, призер финала Гран-при, победитель одного из этапов Гран-при. Но в "Мегаспорте" обе программы ему не очень удались. Про короткую уже все сказано, а вот в произвольной Коляда не сделал ни одного четверного прыжка.

Ни одного. Ни лутц, ни сальхов, ни тулуп. С первого упал, второй сделал тройным, с третьего тоже упал. И без каких-либо шансов выехать. Да, всё остальное он сделал на приличном уровне, но этого остального не хватит на Олимпиаде даже для первой шестёрки. Переволновался? Хотя как раз ему волноваться было не о чем.

Александр Самарин, по итогам короткой не попавший в сильнейшую разминку, в произвольной выглядел слишком "деревянным". Хотя, конечно, его четверные были намного ближе к тому, чтобы быть сделанными, нежели четверные Коляды. Самарин докрутил и лутц, и тулуп, правда с выездами были проблемы. Но он остался без одного каскада, не найдя, куда прикрутить ещё один прыжок.

Он боролся за каждый элемент, и это достойно уважения. Но у Самарина с такими прокатами мало шансов на высокую вторую оценку», — говорится в статье Андрея Шитихина на «Чемпионате».

Что пошло не так?

Почему на этом чемпионате не вышло у двух других россиян? По мнению тренера Хавьера Фернандеса Брайана Орсера, внезапные срывы у фигуристов в принципе чаще связаны не с недостатком тренировок или неготовностью, а с психологией. Одно из самых опасных состояний – когда вдруг падает уровень внутренней энергии. Это не нервы, скорее, со стороны похоже, что человеку как будто стало скучно.

«На таких соревнованиях, как эти, ты должен уметь как будто "нажимать кнопку" и приводить себя в правильное состояние, даже если мыслями ты не здесь, – подчеркнул тренер. – Мы говорили об этом здесь с Хавьером: пусть Олимпиада через три недели, но нужно прочувствовать, что этот чемпионат Европы тоже важен. И нельзя позволить каким-то неприятностям или происшествиям встать у тебя на пути».

Еще бывают нервы. Это чувства знакомо большинству людей, даже если они никогда не выходили на соревновательный лед. Вот идешь ты, предположим, делать важную презентацию – и от волнения забыл про заготовленную речь или пробубнил ее по бумажке безо всякого выражения. И не произвел никакого впечатления, хотя тему знал прекрасно.

Трудно по горячим следам сказать, на какой из возможных подводных камней напоролись российские одиночники. Остается только верить, что со временем они научатся их обходить. Пример Фернандеса показывает, как многому можно научиться при желании, даже если не родился со встроенными чемпионскими привычками«, — пишет обозреватель "СЭ" Екатерина Кулиничева.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа 1. Хавьер Фернандес (Испания) – 191,732. Дмитрий Алиев (Россия) – 182,73 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 175,49 4. Алексей Быченко (Израиль) – 163,475. Денис Васильев (Латвия) – 158,416. Александр Самарин (Россия) – 155,567. Александр Майоров (Швеция) – 154,588. Михал Бржезина (Чехия) – 152,489. Маттео Риццо (Италия) – 141,1710. Шафик Бессеге (Франция) – 140,82...12. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 139,61...14. Морис Квителашвили (Грузия) – 133,73...17. Поль Фентц (Германия) – 122,43

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Итоговый результат 1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,552. Дмитрий Алиев (Россия) – 274,06 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 258,904. Денис Васильев (Латвия) – 243,525. Алексей Быченко (Израиль) – 238,446. Александр Самарин (Россия) – 229,817. Александр Майоров (Швеция) – 225,868. Михал Бржезина (Чехия) – 225,209. Маттео Риццо (Италия) – 219,4310. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 218,1711. Шафик Бессеге (Франция) – 211,1712. Морис Квителашвили (Грузия) – 210,47...16. Поль Фентц (Германия) – 194,97

Призеры ЧЕ в Москве Фото: isu.org

В танцах без интриги?

«В пятницу утром в борьбу на чемпионате Европы вступили танцоры. Пожалуй, едва ли не главная интрига короткой программы состояла в том, какое преимущество будет у первой пары России — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (чемпионы Европы 2013 года) — над серебряными призерами национального первенства Александрой Степановой и Иваном Букиным. Плотные результаты на декабрьском чемпионате России показали, что, скорее всего, не очень большим.

Однако в итоге Степанова и Букин совершили промежуточную революцию, опередив Боброву и Соловьева менее чем на балл. Причем и те, и другие катались чисто. Что касается абсолютных результатов, то Степанова и Букин стали вторыми, а Боброва и Соловьев — четвертыми. Третье место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. Лидерство захватили, как и ожидалось, французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Двукратные чемпионы мира недобрали больше балла до мирового рекорда канадцев Тессу Вирчу/Скотта Мойра, но их преимущество над соперниками достаточно для того, чтобы говорить о французском дуэте, как о потенциальном обладателе золотых медалей чемпионата Европы», — пишет колумнист агентства «Р-Спорт» Анатолий Самохвалов.

Мини-сенсация от Степановой и Букина

«Болельщикам сборной России первый вид пятницы подарил противоречивые эмоции. С одной стороны, впору было подумать, что жизнь наших дуэтов еще сложнее. Многократный победители чемпионата России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев проиграли короткий танец лидерам сборной Италии Анне Каппеллини и Луке Ланотте. А их отрыв от второго итальянского дуэта оказался не таким большим, как можно было бы ожидать.

С другой стороны, завершился короткий танец российской сенсацией. Александра Степанов и Иван Букин выдали прокат из серии "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" и перед произвольным танцем уступают только великолепным французам. Вот и верь после этого, что в танцах все скучно и предсказуемо! Неужели чемпионат Европы готовит танцевальную рокировку и в сборной России?» — задается вопросом Екатерина Кулиничева из «СЭ».

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Короткий танец 1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,292. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,383. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,764. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,435. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,586. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,457. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,608. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,359. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,0310. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,8011. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,2012. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30