Елистратов — второй на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку израильтянин Владислав Быканов.
Еще один россиянин — Денис Айрапетян — занял четвертое место. Виктор Ан в полуфинальном заезде на 1500 м финишировал шестым и в финал не попал.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала итальянка Мартина Вальсепина. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ефременкова, которая заняла пятое место.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дрезден, Германия
Мужчины. 1500 м
1. Шинки Кнегт (Нидерланды) — 2.14,886.
2. Семён Елистратов (Россия) — 2.14,942.
3. Владислав Быканов (Израиль) — 2.15,432.
4. Денис Айрапетян (Россия) 2.16,736…
17. Виктор Ан (Россия).
Женщины
1. А. Вальчепина (Италия) — 2.36,889
2. Я. ван Керкоф (Голландия) — 2.37,373
3. Башкаи (Венгрия) — 2.37,689
4. Фонтана (Италия) — 3.18,081
5. Ефременкова (Россия) — 3.21,959
6. Просвирнова (Россия) — 2.26,379 (Финал B)
7. Константинова (Россия) — 2.26,388 (Финал B)