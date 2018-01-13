Елистратов — второй на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку

Голландецодержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Дрездене.

Россиянин Семен Елистратов завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку израильтянин Владислав Быканов.

Еще один россиянин — Денис Айрапетян — занял четвертое место. Виктор Ан в полуфинальном заезде на 1500 м финишировал шестым и в финал не попал.

Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала итальянка Мартина Вальсепина. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ефременкова, которая заняла пятое место.

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дрезден, Германия

Мужчины. 1500 м

1. Шинки Кнегт (Нидерланды) — 2.14,886.

2. Семён Елистратов (Россия) — 2.14,942.

3. Владислав Быканов (Израиль) — 2.15,432.

4. Денис Айрапетян (Россия) 2.16,736…

17. Виктор Ан (Россия).

Женщины

1. А. Вальчепина (Италия) — 2.36,889

2. Я. ван Керкоф (Голландия) — 2.37,373

3. Башкаи (Венгрия) — 2.37,689

4. Фонтана (Италия) — 3.18,081

5. Ефременкова (Россия) — 3.21,959

6. Просвирнова (Россия) — 2.26,379 (Финал B)

7. Константинова (Россия) — 2.26,388 (Финал B)