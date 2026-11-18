Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Леонидом Тамбиевым. Клуб объявил о назначении 56-летнего тренера в апреле, а в мае Тамбиев подписал контракт на два сезона

Леонид Тамбиев globallookpress.com

«Решение принято по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле обеих сторон», — говорится в заявлении клуба.

Тамбиев вернулся на один матч и повздорил с болельщиками

О том, что «Динамо» отстранило Тамбиева и обсуждает с ним компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщалось ещё 4 ноября. На следующий день командой в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2) руководил Олег Ореховский, а в клубе объяснили отсутствие Тамбиева семейными обстоятельствами.

7 ноября Тамбиев вернулся на скамейку: «Динамо» проиграло «Торпедо» (3:4), а после матча тренер вступил в перепалку с болельщиками и позже извинился. Через два дня после той встречи клуб объявил о временном отстранении Тамбиева и возложил обязанности главного тренера на Ореховского.

Олег Ореховский dynamo.ru

С Ореховским команда поднялась на шестое место на Западе

После отстранения Тамбиева «Динамо» одержало три победы в трёх матчах — против СКА (2:1 ОТ), «Сибири» (3:1) и «Ак Барса» (4:2). У москвичей 31 очко в 29 матчах и шестое место в Западной конференции, хотя ещё в конце октября «Динамо» находилось вне зоны плей-офф на Западе. 22 ноября команда примет ЦСКА.

Что касается Тамбиева, 14 ноября «Спорт-Экспресс» сообщал о возможности возвращения в петербургское «Динамо» из ВХЛ, где он работал с 2016-го по 2018-й и выигрывал Кубок Петрова. Однако тот вариант предполагал сохранение контракта с московским клубом.