Новым главным тренером петербургского «Динамо» станет Леонид Тамбиев, начинавший нынешний сезон в качестве наставника московского «Динамо», пишет издание «Спорт‑Экспресс».

Леонид Тамбиев уже работал с «Динамо» СПб globallookpress.com

Решили не увольнять

56‑летний специалист будет назначен главным тренером фарм‑клуба бело‑голубых, играющего сейчас в ВХЛ. Ключевым фактором такого решения стал финансовый вопрос и задержка с отставкой Тамбиева из московского «Динамо».

Новый вариант с местом работы Тамбиева позволит бело‑голубым избежать выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, которая составляет около 70 млн рублей. При этом Тамбиев станет самым высокооплачиваемым главным тренером в истории ВХЛ, так как сохранит свой контракт с главным клубом.

Ранее «СЭ» сообщал, что годовая зарплата латвийского специалиста в московском «Динамо» составляет 40 миллионов рублей. Контракт рассчитан до конца сезона‑2027/28, и по условиям соглашения в случае досрочного увольнения тренер имеет право получить зарплату за весь оставшийся срок. Стороны не смогли договориться о снижении суммы компенсации.

Кто остался руководить «Динамо»

9 ноября московский клуб официально объявил об отстранении Тамбиева от исполнения обязанностей главного тренера. Руководство командой временно перешло к Олегу Ореховскому. Под руководством 49‑летнего специалиста команда выиграла две встречи. Сначала у «Шанхайских Драконов» (3:2), а затем у СКА в овертайме со счётом 2:1.

Олег Ореховский globallookpress.com

Для Тамбиева это будет возвращение в петербургское «Динамо», где он уже работал в 2015–2018 годах: сначала возглавлял молодёжную команду, а затем — клуб ВХЛ. Под его руководством петербуржцы выиграли регулярный чемпионат и Кубок Петрова в сезоне‑2017/18, а сам Тамбиев по итогам того чемпионата был признан лучшим тренером лиги.

Московское «Динамо» Тамбиев возглавил в апреле 2026 года. До этого он работал в тренерском штабе СКА, а ранее руководил «Адмиралом», новокузнецким «Металлургом» и карагандинской «Сарыаркой».