Московское «Динамо» официально объявило о временном отстранении Леонида Тамбиева от должности главного тренера. Приказ генерального директора датирован 9 ноября, обязанности наставника возложены на тренера по защитникам Олега Ореховского.

Леонид Тамбиев ХК «Динамо»

В сообщении клуба говорится об отстранении от выполнения должностных обязанностей, но о расторжении контракта «Динамо» пока не объявляло, так что история точно ещё не закончена.

Об отставке заговорили ещё после двух побед

4 ноября журналист «СЭ» Артур Хайруллин сообщил об отстранении Тамбиева и предстоящем увольнении после решения вопроса с компенсацией. Примечательно, что новость появилась после двух побед — над «Амуром» (2:1) и минским «Динамо» (4:0).

На матч с «Шанхайскими Драконами» 5 ноября команда действительно вышла под руководством Ореховского, однако клуб объяснил отсутствие Тамбиева семейными обстоятельствами, а после победы 3:2 исполняющий обязанности подтвердил возвращение главного тренера.

Тамбиев вернулся к встрече с «Торпедо» 7 ноября, но москвичи её проиграли со счётом 3:4.

«Можете не ездить»

После поражения в Нижнем Новгороде Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками, дожидавшимися его у выхода с арены. Тренер объяснял, что команда строится не за один день, и требовал поддержки вместо критики.

Вы, наоборот, должны поддерживать, а вы авторитет тренера подрываете. Можете не ездить. Леонид Тамбиев

Поражение от «Торпедо» оборвало трёхматчевую победную серию «Динамо». После 26 встреч у команды 25 очков и седьмое место в Западной конференции.

ХК «Динамо» dynamo.ru

Расставанию мешала компенсация в 70 млн

По информации Хайруллина от 5 ноября, клуб не мог договориться с тренером о снижении компенсации за досрочное расторжение соглашения. Выплату журналист оценивал примерно в 70 млн рублей, но Тамбиев, по данным «СЭ», отказываться от положенной суммы не соглашался.

56-летний Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, подписав двухлетний контракт. Основным кандидатом на замену издание называло Равиля Якубова, ранее уже работавшего в штабе бело-голубых, а пока командой вновь руководит Ореховский.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 11 ноября в Санкт-Петербурге против СКА, начало — в 19:30 МСК.