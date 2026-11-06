Наставник «Динамо» Леонид Тамбиев вернется к руководству московской командой в следующей игре, заявил исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Олег Ореховский.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

После победы над «Шанхай Дрэгонс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, Ореховский, отвечая на вопросы, заявил, что Тамбиев будет руководить командой на игре с «Торпедо»

Остается ли Тамбиев в команде? Все написано на официальном сайте. Послезавтра он, может быть, сам вам все расскажет. На игре с «Торпедо» командой будет руководить он? Не совсем ко мне вопрос, но в целом, да Олег Ореховский и.о. главного тренера «Динамо»

Отстранение от команды

Ранее на этой неделе появилась информация, что Тамбиев отстранен от работы и будет уволен после урегулирования вопроса с компенсацией, а его заменит Равиль Якубов.

Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, подписав двухлетний контракт. Таким образом, его работа с командой до отстранения продлилась чуть больше полугода.

В последних двух матчах под его руководством бело-голубые обыграли «Амур» (2:1) и минское «Динамо» (4:0).

Тем не менее, руководство решило уволить специалиста, поскольку «Динамо» набрало 23 очка в 24 матчах и шло на 7-м месте в таблице Западной конференции, рискуя остаться без плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Как сообщает журналист Кирилл Роганов, вопрос с отставкой главного тренера еще не решен. По словам источника, матч с «Шанхаем» Тамбиев пропустил из-за проблем с документами.

Следующий матч

7 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Командой будет руководить Леонид Тамбиев.