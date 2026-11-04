Московское «Динамо» отстранило главного тренера Леонида Тамбиева от работы с командой, сообщает журналист Артур Хайруллин. По данным издания, сегодня утром специалист уже не проводил тренировку и не отправится с хоккеистами на ближайший выезд.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

Исполняющим обязанности главного тренера станет Олег Ореховский. В ближайшие дни клуб должен урегулировать вопрос о компенсации Тамбиеву, после чего оформит его увольнение.

Уволен после двух побед

Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, подписав двухлетний контракт. Таким образом, его работа с командой продлилась чуть больше полугода.

В последних двух матчах бело-голубые обыграли «Амур» (2:1) и минское «Динамо» (4:0). После 24 игр московский клуб набрал 23 очка и занимает седьмое место в Западной конференции.

Ещё 1 ноября Артур Хайруллин сообщал, что руководство «Динамо» намерено расстаться с Тамбиевым, несмотря на победу в Минске. По его информации, препятствием оставался вопрос выплаты компенсации за досрочное расторжение договора.

Команду может возглавить Якубов

Основным кандидатом на пост главного тренера является Равиль Якубов. «СЭ» сообщает, что с высокой вероятностью именно он заменит Тамбиева — стороны ждёт заключительный этап переговоров.

Якубов уже работал в московском «Динамо»: в декабре 2025 года вошёл в штаб Вячеслава Козлова в качестве старшего тренера, а 1 июня 2026-го покинул клуб. Ранее специалист работал в тренерском штабе ЦСКА, с которым трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Следующий матч

5 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Шанхайскими Драконами» в регулярном чемпионате КХЛ. Командой на ближайшем выезде будет руководить Ореховский.