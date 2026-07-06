Новым генеральным директором московского «Динамо» стал Анатолий Харчук, сообщает сайт бело‑голубых.

Анатолий Харчук dynamo.ru

На этой должности 68‑летний функционер сменил Сергея Сушко, который работал на ней три последних сезона.

Ранее Харчук был президентом бело‑голубых (2004–2006) и по итогам сезона‑2004/2005 получил приз как лучший руководитель Суперлиги. Позже он занимал должность заместителя генерального директора.

Минувший сезон стал для московского «Динамо» не самым удачным: команда заняла седьмое место на «Западе», а в первом раунде плей‑офф уступила минским одноклубникам в серии со счётом 0–4.