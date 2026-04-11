«Металлург» дома забивает много и стабильно, а «Торпедо» пропускает ещё больше. Шестиматчевая серия, в которой уральцы забрасывают нижегородцам минимум четыре шайбы, вряд ли прервётся во втором матче. Гости показали характер в первой игре, отыгравшись с 0:2, но всё равно проиграли. Их оборона остаётся главной проблемой. Костин после провального матча (83,3%) может сыграть лучше, но в Магнитогорске, где хозяева забивают 3,5 гола в среднем, даже хороший вратарь рискует пропустить три-четыре раза.

13:23 Основные вратари: Александр Смолин и Денис Костин.

13:15 Главный судья: Сергей Морозов (Московская обл., Россия); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Максим Берсенёв (Челябинск, Россия); Линейный: Евгений Юдин (Челябинск, Россия).

13:10 матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7 700 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга»

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Александр Сиряцкий, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, Никита Коротков.

Стартовый состав «Торпедо»

Торпедо: Дмитрий Шугаев, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Денис Александров, Антон Силаев, Михаил Науменков, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Максим Летунов, Владислав Фирстов, Егор Соколов, Василий Атанасов, Шейн Принс, Сергей Гончарук, Кирилл Свищёв, Владимир Ткачёв, Амир Гараев, Никита Шавин, Игорь Гераськин, Егор Виноградов, Андрей Белевич.

Металлург

Уральцы завершили «регулярку» с Кубком Континента — трофеем, который ранее не покорялся клубу. В первом раунде «сталевары» разобрались с «Сибирью» за пять игр, пропустив за всю серию всего четыре шайбы. Четвертьфинальный дебют против «Торпедо» выдался нервным: к исходу седьмой минуты счёт был 2:0, затем хозяева позволили гостям вернуться в игру, но финальный свисток зафиксировал 4:3. Дома «Металлург» превращается в машину: шесть кряду побед в основное время (с учётом «регулярки»), все четыре домашние встречи Кубка Гагарина выиграны. В Магнитогорске команда забрасывает 3,5 шайбы за матч, а в свои ворота пропускает лишь 1,25.

Торпедо

Волжане финишировали шестыми на Западе, после чего впервые за три года преодолели барьер первого раунда, одолев «Северсталь» (4-2). В четвертьфинале команда Исакова стартовала с двух быстрых пропущенных голов, но не рассыпалась — отыгралась с 0:2, однако уступили 3:4. Фирстов оформил дубль, Атанасов добавил ещё один. Гости нанесли 45 бросков (28 в створ) — больше, чем хозяева. Но оборона пугает: в шести из семи последних выездных матчей нижегородцы пропускают больше двух шайб. Ожидаемые пропущенные (xGA) — 3,69, худший показатель среди всех команд. На выезде с учётом «регулярки» у волжан лишь три победы в десяти последних встречах. В гостевых матчах Кубка Гагарина «Торпедо» забивает 2,75 гола в среднем, но пропускает 3,00. Костин провёл свой худший матч в плей-офф (83,3% сэйвов), пропустив три шайбы во второй раз подряд. При этом общая статистика вратаря по турниру приличная — 93,1% (12-й показатель) и коэффициент надёжности 2,40. Кадровых потерь нет.

Личные встречи

За всю историю КХЛ команды сыграли 42 матча: 30 побед у «Металлурга», 12 — у «Торпедо». В нынешнем сезоне — три встречи, три победы хозяев в основное время. В регулярке уральцы забивали волжанам в среднем по 4,5 гола за игру (4:1 и 5:1). Первый матч четвертьфинала — 4:3 в пользу «сталеваров». За последние три сезона в регулярном чемпионате равновесие (по три победы), но с учётом плей-офф «Металлург» выиграл шесть из семи последних очных дуэлей. Плюс шестиматчевая серия, в которой магнитогорцы забрасывают «Торпедо» не менее четырёх раз.

