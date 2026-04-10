прогноз на матч Кубка Гагарина

Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Металлург» 11 апреля. Начало встречи — в 13:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Металлург» Мг стал победителем регулярного сезона, набрав 105 очков. Ближайшего преследователя в общем зачете — «Авангард» — уральцы опередили на 6 пунктов.

Последние матчи: В первом раунде «Металлург» Мг без особых проблем справился с «Сибирью». Решающей стала скромная домашняя победа в пятой игре (1:0).

Более событийной оказалась встреча с «Торпедо», в которой коллектив Андрея Разина сберег победный результат, хотя, ведя 2:0 в первом периоде, позволил соперникам сравнять счет (4:3).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Первая игра 1/4 финала завершилась для «Металлурга» Мг как надо с точки зрения результата, но ее развитие явно оказалось не таким, к которому стремились уральцы.

После двух заброшенных шайб команда Андрея Разина допустила потерю концентрации, за которую могла поплатиться. Между тем впервые в этом плей-офф «Магнитка» пропустила больше одного гола.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» закрепилось на 6-м месте с 81 очком в активе, по дополнительной разнице пропустив выше СКА.

Последние матчи: В первом раунде «Торпедо» провело пять матчей против «Северстали». Точка в этом противостоянии была поставлена в ходе эффектного выезда в Череповец (4:3).

Богатой на события оказалась и игра на площадке «Металлурга», где команда Алексея Исакова горела 0:2, затем сумела сравнять счет, но все равно потерпела неудачу (3:4). Владислав Фирстов тем временем завершил матч с двумя голами на счету.

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: По ходу провальных заключительных недель регулярки «Торпедо» не растратило боевой характер: подавляющее большинство кубковых матчей в этом убеждает.

Команда Алексея Исакова проявила непреклонность в серии с «Северсталью» и навязала борьбу победителю общего этапа сезона. В четырех встречах из шести в рамках этого плей-офф торпедовцы забивали 3 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 6 матчей кряду

«Металлург» Мг не пропускал больше 1 гола в 3 встречах из 4 последних на домашнем льду

«Металлург» Мг обыграл «Торпедо» в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.49, победа «Торпедо» — в 5.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: «Металлург» Мг находится в прекрасной форме и демонстрирует высокую вариативность атакующего исполнения. За счет своих сильнейших качеств — контроль и нацеленность на броски — команда способна забрать победный результат.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

Прогноз: «Торпедо» со своей стороны способно вновь оказать сопротивление, в результате которого в матче будет обеспечена высокая голевая событийность.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.82.