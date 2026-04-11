«Динамо» впервые в плей-офф уступило дома и теперь вынуждено отыгрываться. Минчане будут действовать смелее, чаще рисковать в атаке и надеяться, что реализация улучшится. «Ак Барс» же продемонстрировал умение терпеть, ждать ошибок и хладнокровно их использовать. Главные вопросы перед вторым матчем: сможет ли минское большинство (23,1%) получить наконец свой шанс (в первой игре казанцы не удалялись ни разу) и выдержит ли снова Билялов натиск хозяев.

15' 12:3 по вбрасываниям в пользу казанцев.

14' Семёнов атаковал ворота хозяев, но Фукале надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

13' 6:4 по броскам в створ в пользу гостей.

12' После ошибки динамовцев в своей зоне шайба оказалась у Пустозёрова, который мощно бросал из центра зоны, но выручил Фукале.

11' Сотишвили справа делал передачу на дальнюю штангу, но Стась совсем немного до неё не дотянулся.

10' В полном составе гости.

10' Гоооооол!!!! 1:2. Энас с правого фланга сделал поперечную передачу на Алекса Лиможа, который мощно зарядил из центра левого круга и попал точно в цель!

09' Смит мощно бросил от синей линии, но Марченко заблокировал его.

09' Первое удаление у «Ак Барса»: малым штрафом наказан Илья Сафонов за подножку.

08' Штурмуют минчане ворота казанцев, с трудом гости отбиваются.

07' В полном составе минчане.

06' Лямкин хорошо стрельнул от синей линии, но Фукале парирует, а повторный бросок заблокировал Липский.

05' Ещё и удаление у «Динамо»: за задержку соперника наказан малым штрафом Андрей Стась.

05' Гоооооол!!! 0:2. Что происходит? Неужели смажут минчане празднование юбилейного матча капитана. Денисенко прорвался вдоль правого борта и бросил в дальний угол, но Фукале парировал, Степан Терехов подобрал отскок у противоположного борта и мощно щёлкнул по воротам, шайба после рикошета нырнула в сетку!

04' Лямкин со средней дистанции бросил, но не попал в створ!

03' Немного растерянными выглядят хозяева, такого поворота событий они явно не ожидали.

02' Гооооол!!! 0:1. Фисенко выдал пас под чужую синюю линию на Григория Денисенко, который выкатился на рандеву с Фукале и переиграл вратаря минчан!

02' Появился Стась на льду — есть 1000-й матч белоруса.

02' Активное начало матча, хозяева с хода бросились в атаку и Смит нанёс первый бросок в створ, Билялов поймал шайбу. Сразу же потасовка после этого образовалась.

01' Первый период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:22 В данный момент проходит чествование капитана минчан Андрея Стася. Хоккеист проведёт сегодня 1000-й матч в КХЛ — первый белорус, добравшийся до этой отметки.

16:20 Основные вратари: Закари Фукале и Тимур Билялов.

16:15 Главный судья: Евгений Кочетов (Санкт-Петербург, Россия); Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

16:10 Матч пройдёт на «Минск-Арене» (Минск, Беларусь), вместимостью 15 086 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо»

Динамо Минск: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Тай Смит, Джош Брук, Брэди Лайл, Даррен Диц, Ксавье Улле, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов, Андрей Стась, Даниил Сотишвили, Кирилл Воронин, Егор Бориков, Богдан Белкин, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев.

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Динамо Минск

В первом раунде «зубры» расправились с московскими одноклубниками всухую, оформив в двух домашних встречах семь голов. По ожидаемым голам (xG 3,51) белорусы вошли в топ-лигу стартового раунда. Но четвертьфинальный дебют против казанцев обнажил проблему: бросков много (больше, чем обычно), а гола пришлось ждать до 59-й минуты. Итог — 1:2, первая осечка в нынешнем розыгрыше на своём льду. В Кубке Гагарина «Динамо» в среднем забивает 2,0 шайбы в основное время, пропускает 1,2. На домашней площадке цифры выглядят солиднее: 3,0 заброшенных, 1,33 пропущенных. Большинство работает с эффективностью 23,1% (седьмая строчка), а вот меньшинство — сплошная головная боль: 66,7% нейтрализации, худший показатель среди всех команд. Сегодня капитан Андрей Стась вписывает своё имя в историю — 1000-й матч в КХЛ, первый белорус, добравшийся до этой отметки, и пятый игрок лиги. Из лазарета вернулся Даниил Сотишвили, готовый выйти на лёд.

Ак Барс

В среднем за игру плей-офф «Ак Барс» забрасывает 2,17 шайбы — скромнее всех среди выживших после 1/8 финала. Пропускает при этом 1,83. Гатиятулин перед серией заявлял, что недочёты проработаны, и первый матч против «Динамо» это подтвердил: двух выстрелов Алексея Пустозёрова хватило для выездного успеха. Тимур Билялов отыграл надёжно, а вся команда показала, как нужно обороняться против одной из самых забивных команд лиги. В гостях казанцы выиграли четыре из пяти последних выездов, забивая и пропуская в среднем по 2,0 гола. Реализация большинства — 23,1% (зеркально повторяет показатель минчан), нейтрализация меньшинства — 78,6% (девятый результат). Для «Ак Барса» победа в стартовом матче стала первой над «Динамо» с 2023 года — до этого минчане выиграли пять очных встреч подряд.

Личные встречи

За три последних сезона соперники пересекались семь раз — пять побед у минчан, две у казанцев. Успех «Ак Барса» в первом четвертьфинале (2:1) оборвал серию из десяти матчей кряду, в которых казанцы не могли выиграть в основное время у «Динамо». В регулярке нынешнего сезона минчане дважды разгромили гостей с общим счётом 11:6.

