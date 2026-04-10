В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: «Динамо» Минск финишировало в регулярке на 2-й позиции в Западной конференции с 88 очками в наличии. На 2 турнирных балла белорусы опередили 3-ю «Северсталь».

Последние матчи: Путевку во второй кубковый раунд «Динамо» Минск обеспечило раньше остальных. В серии с московским «Динамо» команда добилась четырех побед кряду, включая идентичный результат на «ВТБ Арене» (2:1, от).

В противостоянии с «Ак Барсом» у коллектива Димитрия Квартальнова начались проблемы: в первой игре минчане потерпели поражение и продемонстрировали низкую эффективность в атаке (1:2). Единственный гол за хозяев провел Вадим Мороз.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Впервые в этом плей-офф «Динамо» Минск столкнулось с по-настоящему сильным напором со стороны такого же неуступчивого соперника. В серии с московскими оппонентами ничего подобного не происходило.

Также впервые в Кубке Гагарина этого года команда Дмитрия Квартальнова пропустила первой. Более того, ни в одном матче предыдущего этапа белорусы не получали в свои ворота больше одной шайбы.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми замкнул лидерское трио Восточной конференции, на 5 пунктов отстав от 2-го «Авангарда».

Последние матчи: В первом кубковом раунде «Ак Барс» за пять матчей управился с «Трактором». Несмотря на непродолжительность борьбы, легким это противостояние не было.

По лучшему сценарию пошла серия с «Динамо» Минск, на территории которого команда Анвара Гатиятулина добилась значимой победы благодаря дублю Алексея Пустозерова (2:1).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: Вторая серия нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стартовала для «Ак Барса» с победного результата в первом матче.

Проявив в ряде эпизодов академичность, команда Анвара Гатиятулина сделала ставку на надежность в обороне и максимально выгодно распорядилась своими возможностями впереди.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 3 домашних личных встречах из 4 последних

«Ак Барс» одержал 4 победы в 5 последних гостевых матчах

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.89, победа «Ак Барса» — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.47.

Прогноз: При 0-2 ехать в Казань минчанам нельзя, поэтому в домашних стенах команда Дмитрия Квартальнова попытается выправить ситуацию за счет своего сильнейшего качества — игры в нападении.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.40.

Прогноз: «Ак Барс» со своей стороны будет решать собственные задачи, считая их первостепенными, тогда как сама игра ввиду упертости обеих команд может выйти за рамки основного времени.

Ставка: Ничья за 3.89.