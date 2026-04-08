Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина между минским «Динамо» и «Ак Барсом».

«Чего стоит ждать от противостояния минского "Динамо" и "Ак Барса"? Я бы назвал Минск фаворитом. Всё‑таки в плане атаки эта команда мощнее играет. Но в целом серия будет равной, всё будут решать нюансы. Я опасаюсь того, что у "Динамо" что‑то может пойти не так. Потому что их главный тренер Дмитрий Квартальнов в стрессовых ситуациях принимает неправильные решения, — как бы это на команде не сказалось.

Многие считают "Динамо" командой одного звена? Я с этим не согласен. В "Динамо" есть молодые перспективные ребята, которые показывают хороший результат и забрасывают шайбы. Есть ещё и Мороз, и Вадим Шипачёв хорошо выглядит. Так что Минск — точно не команда одного звена», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

Первый матч серии плей-офф между минским «Динамо» и «Ак Барсом» состоится завтра, 9-го апреля в 19:30 мск.