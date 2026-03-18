Салават Юлаев

В Уфе встретятся две команды, которые уже обеспечили себе плей-офф, но продолжают биться за итоговые позиции. «Салават» при родных трибунах традиционно сильнее, обладает стабильной атакой и историческим преимуществом над соперником. «Нефтехимик» приедет с мощным атакующим порывом, но слабой обороной, которую уфимцы привыкли вскрывать

25' Хайруллин опасно бросал, но снова тащит Вязовой.

24' Белозёров с правого круга хорошо бросил, но Вязовой снова на высоте и выручает команду.

23' Заседа бросил в створ, но Вязовой надёжен и фиксирует шайбу.

23' Артамонов получил передачу за спину защитникам, выкатился на рандеву с Вязовым, но вратарь уфимцев снова выручил.

22' Со штрафного бокса выскочил Надворный и мог вывалиться на рандеву с Вязовым, однако не смог обработать шайбу.

22' В полном составе гости.

21' Продолжают уфимцы играть в большинстве.

21' Второй период начался! Вбрасывания выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен. Игра получилась равной, гости даже владели небольшим преимуществом и чаще атаковали, но до ворот Вязового шайба долетала не так часто, как хотелось бы. Уфимцы более трепетно отнеслись к своим моментам и благодаря двум шайбам Алалыкина ведут в счёте 2:0.

20' Сначала слева Жаровский не попал в створ мощным броском, а затем из центра чужой зоны атаковал Стюарт, но выручил Озолин.

20' Удаление у гостей. Матвей Надворный наказан малым штрафом за подножку.

20' Минута до конца первого периода.

19' Буквально на «носовом платке» Белозёров обыграл защитника и атаковал ворота уфимцев, но Вязовой снова выручил.

19' В полном составе хозяева.

19' С броском Дергачёва Вязовой тоже справился.

18' Опять Сериков атаковал ворота уфимцев, но Вязовой надёжен и фиксирует шайбу.

18' Заседа набрасывал на ворота, но заблокировал его Зоркин.

18' Артамонов заблокировал Горшков.

17' Сериков набрасывал на ворота от синей линии, но никто подправить не смог и Вязовой поймал шайбу с первого раза.

17' Первое удаление в матче. Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев») наказан малым штрафом за подножку.

16' Хлыстов опасно от «усов» бросал, но немного не попал в створ ворот «Салавата».

15' 9-6 по броскам в створ в пользу уфимцев.

14' Нет удаления.

14' Видеопросмотр по факту удаления Пастухова за тычок головой соперника.

14' Гоооооол!!! 2:0. Потеряли шайбу гости, Сучков по центру у синей линии получил шайбу, прокатился по дуге к воротам и сделал передачу вдоль ворот на Данила Алалыкина, который с пятака в падении забросил шайбу в створ.

14' Броссо стрельнул с неудобной руки, находясь спиной к воротам, но Озолин на месте.

13' По силовым приёмам 10-2 в пользу гостей.

12' От синей линии хорошо бросил Хоружев, но Вязовой поймал и зафиксировал шайбу.

11' Шафигуллин справа здорово обыграл защитника и бросил в ближний угол, но не попал в створ.

11' Дергачёв сильно бросил в створ, но Вязовой парировал шайбу.

10' Опять Кулик бросал, но на этот раз его заблокировал Крощинский.

10' Кулик бросил в створ, но Озолин на месте.

09' Ремпал от правого борта выдал передачу в центр на Зоркина, который мощно бросил, но Озолин отбил шайбу, на добивании был Броссо, но вратарь «Нефтехимика» сумел прижать шайбу ко льду.

08' 2 в 1 выкатились гости, но бросок Хоружева в верхний угол не совсем получился и пролетела шайба выше ворот.

08' Пять заблокированных бросков у уфимцев.

07' Сериков из центра чужой зоны бросал, но Вязовой надёжно сыграл и зафиксировал шайбу в ловушке.

07' 4-4 по броскам в створ.

06' Крощинский от синей линии щёлкнул, но не попал в створ.

05' Максим Федотов здорово бросил из центра чужой зоны, но Вязовой среагировал и отбил шайбу.

04' Надворнов из левого круга бросал из под защитника, но Вязовой чётко сработал ловушкой и поймал шайбу.

03' Горшков дважды бросал, но пробить Озолина не смог.

03' Соколов с острого угла бросал, но Вязовой снова на месте.

02' Максим Федотов атаковал ворота Вязового, но вратарь надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

02' Гоооооол!!!1 1:0. На смене уфимцы подловили соперников, 2 в 1 вкатились в чужую зону, Жаровский справа сделал передачу в центр на Данилу Алалыкина, который разобрался с Озолиным и открыл счёт в матче.

01' У Цулыгина не получился бросок, от правого борта пытался атаковать, но больше на наброс было похоже, Озолин спокойно зафиксировал шайбу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Никита Поляков (Беларусь); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

16:45 Основные вратари: Вязовой Семён и Озолин Ярослав.

16:30 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

Стартовые составы команд

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Артём Горшков, Джек Родевальд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Денис Ян, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Александр Жаровский.

Нефтехимик: Ярослав Озолин, Филипп Долганов, Фёдор Крощинский, Никита Хлыстов, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Максим Федотов, Джозеф Душак, Никита Попугаев, Матвей Надворный, Александр Дергачёв, Севастьян Соколов, Данила Квартальнов, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Никита Артамонов, Андрей Белозёров, Иван Николишин, Матвей Заседа, Дамир Жафяров, Булат Шафигуллин.

Стартовый состав Салавата Юлаева

«Салават Юлаев» подходит к домашнему матчу с «Нефтехимиком» в статусе команды, которая уже обеспечила себе плей-офф, но ещё не определилась с местом в итоговой таблице. Уфимцы с 74 очками после 66 матчей занимают пятую строчку на Востоке и продолжают борьбу за четвёртую позицию с «Автомобилистом». Команда Виктора Козлова не проигрывает в пяти из семи последних встреч, демонстрируя стабильность, но оборона даёт трещину: пропуски в десяти матчах подряд, в среднем 2,60 шайбы за игру на последнем отрезке. При этом атака работает исправно — 3,00 гола в среднем в пяти последних играх, серия из 11 матчей с забитыми шайбами. В последней домашней встрече «Салават» уверенно разобрался с «Шанхайскими Драконами» (5:3), показав хорошую реализацию моментов.

Стартовый состав «Нефтехимика»

«Нефтехимик» приезжает в Уфу с турнирной задачей удержаться в кубковой зоне. Нижнекамцы с 69 очками после 66 матчей идут седьмыми, опережая «Трактор» всего на два балла. Команда Олега Гришина набрала ход: три победы в пяти последних встречах, в последнем матче разгромлено «Торпедо» (6:3). Атака работает мощно — 3,00 гола в среднем за пять последних игр, серия из пяти матчей с забитыми шайбами. Но оборона остаётся ахиллесовой пятой: пропуски в шести матчах подряд, 3,40 шайбы в среднем за последние пять встреч, а крупное поражение от «Адмирала» (3:7) обнажило системные проблемы в защитных построениях. На выезде «Нефтехимик» традиционно уязвим, но команда обладает хорошей реализацией большинства и умеет использовать агрессивный прессинг.

Личные встречи

В текущем сезоне команды встречались пять раз, и преимущество «Салавата» подавляющее — четыре победы. Единственное поражение уфимцев случилось в феврале, но в последней очной встрече на своём льду «Салават» взял верх 2:1. В целом матчи проходят в плотной борьбе, но стабильно остаются за хозяевами. На отрезке из пяти последних очных игр «Салават» одержал четыре победы, уверенно контролируя ход противостояния.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04