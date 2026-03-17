В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 66 матчах «Салават Юлаев» заработал 74 очка и закрепился на 5-й строке Восточной конференции. На 3 турнирных балла команда из Уфы опережает «Трактор».

Последние матчи: Всю предыдущую неделю «Салават Юлаев» провел на домашнем льду. В первой встрече было зафиксировано поражение уфимцев от «Металлурга» Мг (1:2, от).

Во втором матче команда Виктора Козлова уступила московскому «Динамо» (2:3, бул.). Победу «СЮ» установил в игре против «Шанхайских Драконов» (5:3).

Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кузнецов.

Состояние команды: В последние недели «Салават Юлаев», не испытывающий серьезного турнирного давления, старается поддерживать оптимальную форму, рассчитывая погрузиться в кубковый раунд на пике.

Накануне стало известно о травме Евгения Кузнецова, без которого атака уфимцев потеряет в вариативности. Тем временем в 10 недавних матчах команда Виктора Козлова забрала только 5 победных результатов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После 66 матчей «Нефтехимик» находится на 6-м месте в таблице Восточной конференции с 69 накопленными баллами. От 6-го «Трактора» нижнекамцев отделяют 2 пункта.

Последние матчи: В начале марта «Нефтехимик» дважды кряду проиграл «Амуру» (2:3, 1:3) и сгорел «Адмиралу» (3:7), с которым разобрался со второй попытки (4:3).

После серии на Дальнем Востоке команда Игоря Гришина одержала победу над «Трактором» дома (2:1, от) и прибила «Торпедо» в Нижнем Новгороде (6:3).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: На прошлой неделе «Нефтехимик» математическим путем подтвердил участие в плей-офф — впервые с сезона 2022/23. У финальной черты регулярки нижнекамцы теоретически могут сменить «Трактор» на 6-й позиции Востока.

В предыдущие несколько недель команда Игоря Гришина спалила массу нервных клеток в условиях ужасающих результатов, когда в 8 встречах из 10 нижнекамцами не было заработано ни одного балла.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 7 личных встречах из 8 последних

В 5 последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов

«Нефтехимик» не забивал больше одного гола в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.28, победа «Нефтехимика» — в 3.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.29, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Потеря Евгения Кузнецова для «СЮ», безусловно, будет иметь вес в плей-офф, однако в контексте встречи с «Нефтехимиком» команда Виктора Козлова должна справляться и без звездного форварда, учитывая неважную форму нижнекамцев в гостях.

Прогноз: В выездных условиях команде Игоря Гришина становится нелегко выдерживать компактную оборонительную линию, чем должны свободно пользоваться уфимцы, в составе которых достаточно мастеров, способных расчертить толковые комбинации.

