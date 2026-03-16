В понедельник, 16 марта, череповецкая «Северсталь» примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Бросок Александра Хмелевского в створ ворот «Северстали», отразил шайбу за пределы площадки вратарь хозяев Александр Самойлов.

04' В высоком темпе развивается игра.

03' Илья Чефанов в упор бросал по воротам «Ак Барса», но переиграть вратаря гостей Максима Арефьева не смог.

03' Дмитрий Яшкин убегал к воротам «Северстали», но защитник хозяев Николай Буренов помешал ему вырваться на позицию для броска.

02' Завязывается борьба за инициативу, обе команды претендуют на владение шайбы.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце, вмещающем 6064 зрителя.

19:10 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Александр Сергеев из Жуковского.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали»

«Северсталь»: Шостак, Самойлов; Грудинин, Буренов, Калдис, Камалов, Грегуар, Давыдов; Танков, Иванцов, Цицюра, Скоренов, Веряев, Лишка, Рейнгардт, Аймурзин, Подшивалов, Казулаев, Окунев, Чефанов, Чебыкин, Ильин.

Стартовый состав «Ак Барса»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Фальковский, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Фисенко, Замалтдинов, Денисенко, Бровкин, Барабанов, Потапов, Яшкин, Сафонов, Тодд, Хмелевски, Пустозёров, Кателевский, Семёнов, Галимов.

«Северсталь»

В 66 матчах «Северсталь» заработала 84 очка и переместилась на 2-ю строчку в таблице Запада, на 1 зачетный балл опередив минское «Динамо». Дважды в первой половине марта «Северсталь» не смогла справиться с «Локомотивом» (2:3, бул, 3:4, от). После упорнейших матчей против лидера конференции команда Андрея Козырева на гостевом катке разобралась с «Ладой» (3:1), но сгорела СКА в игре 13-го числа (0:5).

«Северсталь» завершает регулярный сезон, который сопровождался упорной борьбой за лидерство в родной конференции. Турнирно и по содержанию текущая кампания является лучшей в истории череповецкой команды. На момент 66 проведенных встреч атака «Северстали» входит в тройку самых забивных на Западе (191 шайба), однако в 5 последних матчах подопечные Андрея Козырева добились всего одной победы. У «Северстали» потери отсутствуют.

«Ак Барс»

С 90 очками после 65 сыгранных матчей, «Ак Барс» замыкает трио лидеров Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отставая от «Авангарда». Последний выезд «Ак Барс» провел 3 марта. Тогда в Тольятти казанцы потерпели поражение от «Лады» (3:5). На три следующих матча команда Анвара Гатиятулина задержалась на «Татнефть-Арене». В домашних условиях были одержаны победы над «Сибирью» (6:3), «Спартаком» (4:1) и «Сочи» (2:0).

Без предметных задач на заключительные матчи регулярки, «Ак Барс» заканчивает сезон, представляя тройку лидеров Востока как по числу заработанных очков, так и по результативности (199 голов). До предстоящего выезда в Череповец коллектив Анвара Гатиятулина одержал 4 победы в 5 матчах, тогда как минимум один зачетный балл казанцы забирали в 10 встречах из 11 последних. У «Ак Барса» потери отсутствуют.

Личные встречи

«Северсталь» победила в 4-х личных встречах из 5 последних. «Северсталь» забивала 3 и более голов в 5 последних личных встречах. «Северсталь» обыграла «Ак Барс» в 3-х личных встречах из 4-х последних на домашней площадке.

