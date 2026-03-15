В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 66 матчах «Северсталь» заработала 84 очка и переместилась на 2-ю строчку в таблице Запада, на 1 зачетный балл опередив минское «Динамо».

Последние матчи: Дважды в первой половине марта «Северсталь» не смогла справиться с «Локомотивом» (2:3, бул, 3:4, от).

После упорнейших матчей против лидера конференции команда Андрея Козырева на гостевом катке разобралась с «Ладой» (3:1), но сгорела СКА в игре 13-го числа (0:5).

Не сыграют: У «Северстали» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Северсталь» завершает регулярный сезон, который сопровождался упорной борьбой за лидерство в родной конференции. Турнирно и по содержанию текущая кампания является лучшей в истории череповецкой команды.

На момент 66 проведенных встреч атака «Северстали» входит в тройку самых забивных на Западе (191 шайба), однако в 5 последних матчах подопечные Андрея Козырева добились всего одной победы.

«Ак Барс»

Турнирное положение: С 90 очками после 65 сыгранных матчей, «Ак Барс» замыкает трио лидеров Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отставая от «Авангарда».

Последние матчи: Последний выезд «Ак Барс» провел 3 марта. Тогда в Тольятти казанцы потерпели поражение от «Лады» (3:5).

На три следующих матча команда Анвара Гатиятулина задержалась на «Татнефть-Арене». В домашних условиях были одержаны победы над «Сибирью» (6:3), «Спартаком» (4:1) и «Сочи» (2:0).

Не сыграют: У «Ак Барса» потери отсутствуют.

Состояние команды: Без предметных задач на заключительные матчи регулярки, «Ак Барс» заканчивает сезон, представляя тройку лидеров Востока как по числу заработанных очков, так и по результативности (199 голов).

До предстоящего выезда в Череповец коллектив Анвара Гатиятулина одержал 4 победы в 5 матчах, тогда как минимум один зачетный балл казанцы забирали в 10 встречах из 11 последних.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в 4-х личных встречах из 5 последних

«Северсталь» забивала 3 и более голов в 5 последних личных встречах

«Северсталь» обыграла «Ак Барс» в 3-х личных встречах из 4-х последних на домашней площадке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Ак Барса» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: На коротком мартовском отрезке «Ак Барс» прокачал результаты и качество игры в целом. «Северсталь» тем временем демонстрирует локальный спад. В текущем положении казанцы — ввиду непростого выезда — будут претендовать на победу.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Атакующий темп «Северстали» в последних матчах, как правило, остается на низком старте. «Ак Барс» со своей стороны вряд ли будет взвинчивать скорости ради результата, который в турнирном понимании не имеет никакого значения.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.