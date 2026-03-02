В понедельник, 2 марта, московский «Спартак» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Много пробрасывается «Спартак».

03' Семён Чистяков ворвавшись в зону «Спартака» нанес бросок в ближний угол ворот хозяев, зафиксировал шайбу вратарь Георгиев.

02' Бросок Коростелёва с центра зоны атаки «Спартака», играючи ловушкой поймал шайбу вратарь гостей Никита Серебряков.

02' Игорь Мартынов хлестко бросил в створ ворот «Спартака» в быстрой атаке «Авангарда», успел переместиться вратарь хозяев Александр Георгиев и грудью шайбу отразил.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Мегаспорт» в Москве, вмещающем 12 396 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Георгиев, Загидулин; Иванов, Кин, Князев, Соболев, Вишневский, Орлов, Миронов; Рябов, Мальцев, Пивчулин, Морозов, Ружичка, Порядин, Коростелёв, Мансуров, Гутик, Рубцов, Холодилин, Филин.

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Пилипенко, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарёв, Рашевский.

«Спартак»

«Спартак» заработал 70 очков в 60 матчах, с которыми обосновался на 6-й строчке в таблице Запада, по дополнительной разнице опередив «Динамо» Москва. После домашней победы (4:3) и гостевого поражения (1:6) в противостоянии с «Динамо» Минск «Спартак» проиграл «Нефтехимику» в гостях (0:2). Позднее в Уфе москвичи переиграли «Салават Юлаев», а на домашнем льду разбили «Адмирал» (6:3). В последней игре коллектив Алексея Жамнова взял верх над «Барысом» (5:3).

В заключительные недели регулярного сезона «Спартак», как и прямые конкуренты, попытается добиться более выгодного турнирного положения, тогда как по общему рисунку команда Алексея Жамнова производит неоднозначное впечатление. В трех последних матчах красно-белые вновь выдали свой лучший хоккей — победили, всякий раз забрасывая не менее 5 шайб, однако до этого столичный коллектив заработал всего 2 очка в шести играх. Не помогут команде в отчетной встрече: Брэндон Биро, Лукас Локхарт и Герман Рубцов.

«Авангард»

В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 2-ю позицию с 86 очками после 60 матчей. От «Ак Барса» омичи ушли в отрыв на 4 пункта. Неделей ранее «Авангард» в Омске сгорел «Ак Барсу» (2:5), обыграл «Сибирь» (2:1, бул.) и потерпел поражение от «Амура» (3:4). Днями ранее коллектив Ги Буше провалил встречу на площадке «Автомобилиста» (1:5), но в следующем матче разобрался с «Металлургом» Мг при домашних трибунах (3:2, от).

На решающем этапе регулярки «Авангарду» будет тяжело добраться до «Магнитки» в гонке лидеров, поэтому вторая строчка в конференции выглядит вполне закономерной. По итогам 60 сыгранных матчей команда Ги Буше входит в тройку самых результативных представителей лиги, однако последние результаты омичей насчитывают три поражения в пяти встречах. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Волков.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 1 матч, 7-го декабря в Омске победил «Авангард» со счетом 7:5. «Авангард» не проигрывает на льду «Спартака» на протяжении 4 матчей кряду. В 4 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов. Авангард« забивал 5 голов и более в 3 последних личных встречах.

