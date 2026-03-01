прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» заработал 70 очков в 60 матчах, с которыми обосновался на 6-й строчке в таблице Запада, по дополнительной разнице опередив «Динамо» Москва.

Последние матчи: После домашней победы (4:3) и гостевого поражения (1:6) в противостоянии с «Динамо» Минск «Спартак» проиграл «Нефтехимику» в гостях (0:2).

Позднее в Уфе москвичи переиграли «Салават Юлаев», а на домашнем льду разбили «Адмирал» (6:3). В последней игре коллектив Алексея Жамнова взял верх над «Барысом» (5:3).

Не сыграют: Биро Брэндон, Лукас Локхарт, Герман Рубцов.

Состояние команды: В заключительные недели регулярного сезона «Спартак», как и прямые конкуренты, попытается добиться более выгодного турнирного положения, тогда как по общему рисунку команда Алексея Жамнова производит неоднозначное впечатление.

В трех последних матчах красно-белые вновь выдали свой лучший хоккей — победили, всякий раз забрасывая не менее 5 шайб, однако до этого столичный коллектив заработал всего 2 очка в шести играх.

«Авангард»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 2-ю позицию с 86 очками после 60 матчей. От «Ак Барса» омичи ушли в отрыв на 4 пункта.

Последние матчи: Неделей ранее «Авангард» в Омске сгорел «Ак Барсу» (2:5), обыграл «Сибирь» (2:1, бул.) и потерпел поражение от «Амура» (3:4).

Днями ранее коллектив Ги Буше провалил встречу на площадке «Автомобилиста» (1:5), но в следующем матче разобрался с «Металлургом» Мг при домашних трибунах (3:2, от).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: На решающем этапе регулярки «Авангарду» будет тяжело добраться до «Магнитки» в гонке лидеров, поэтому вторая строчка в конференции выглядит вполне закономерной.

По итогам 60 сыгранных матчей команда Ги Буше входит в тройку самых результативных представителей лиги, однако последние результаты омичей насчитывают три поражения в пяти встречах.

Статистика для ставок

В 4 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Авангард» забивал 5 голов и более в 3 последних личных встречах

«Авангард» не проигрывает на льду «Спартака» на протяжении 4 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 3.58, ничья — в 4.39, победа «Авангарда» — в 1.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Авангард» в последние годы не испытывал особых проблем на территории «Спартака», но на флажке этого сезона омичей трудно назвать стабильными. В нынешних условиях хозяева матча даже ввиду собственных проблем с игрой будут претендовать на победные баллы.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.95.

Прогноз: Обе команды далеки от формы, позволяющей поддерживать высокий темп атакующего давления от матча к матчу, поэтому в личной встрече в Москве порог результативности скорее будет опущен.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.81.