В Челябинске сойдутся команды с противоположной турнирной мотивацией, но схожими проблемами: обе нестабильны в обороне и регулярно теряют концентрацию в третьих периодах. Хозяева сделают ставку на давление с первых минут, используя фактор родных трибун и желая избежать овертайма, где за последние 11 матчей соперник уступил шесть раз. Гости, напротив, постараются навязать вязкий хоккей, сыграть от обороны и поймать хозяев на контратаках

31' Тодд бросал опасно, но Дронов заблокировал выстрел!

31' 5 на 4 формат.

30' Выходят на лёд Жарков и Яруллин из штрафного бокса.

30' Сафонов выкатился на пятак и дважды атаковал ворота, но Николаев выручил и зафиксировал шайбу!

30' 4 на 3 формат.

30' Ещё одно удаление у хозяев: Андрей Прибыльский наказан за подножку!

29' Пока не могут команды понять, как играть в формате 4 на 4, совсем медленно всё происходит.

28' Обоюдное удаление: Альберт Яруллин («Ак Барс») оштрафован за подножку, а Владимир Жарков («Трактор») за симуляцию!

28' Глотов хорошо бросил в створ, но Арефьев снова среагировал и отбил шайбу.

27' В полном составе гости!

27' Коршков из левого круга здорово бросил, но отбил шайбу Арефьев, на добивании был Григоренко, но попал в дальнюю штангу! Повезло казанцам.

26' Опасно бросал Глотов, но Арефьев парировал шайбу.

25' Ещё одно удаление у гостей: Михаил Фисенко отправился в штрафной бокс за подножку.

25' Рыкманов опасно бросал, но Арефьев выручил!

24' Телегин из левого круга бросил, Арефьев отбил шайбу, ту подхватил Кравцов, но и с его выстрелом вратарь казанцев справился!

24' В полном составе гости.

23' Кадейкин от синей линии набрасывал на пятак, но не докатилась шайба.

22' Удаление у «Ак Барса»: за подножку отправился в штрафной бокс Кирилл Семёнов.

21' Тодд в левом круге оставил шайбу Хмелевски, тот бросил, но надёжно сыграл Николаев и зафиксировал шайбу.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

20' Окончен первый период! Скучный хоккей пока мы наблюдаем, единственное на чём можно сделать акцент, так это на травмах обоих вратарей, которых пришлось вынужденно менять!

20' Григоренко делал передачу на дальнюю штангу в адрес Ливо, но перехватили её защитники!

20' Последняя минута первого периода.

19' Три минуты без пауз и без моментов шла игра.

18' 12-6 по броскам в пользу «Ак Барса».

17' Довольно равная игра, темп совсем не высокий.

16' Миллер в створ попал, но выручил Николаев.

15' В равных составах команды.

15' Первый период не закончился, а уже обоих вратарей пришлось поменять!

14' Вроде бы стало понятно, почему Лямкин шайбу выбросил, видимо, получил повреждение Билялов, так как вместо него вышел Максим Арефьев.

14' Светлаков с пятака бросил в дальний угол, но здорово среагировал Билялов и спас «Ак Барс» от неминуемого гола!

13' Странное удаление у казанцев: зачем то выбросил шайбу за пределы площадки Никита Лямкин, никто его не атаковал! Удивительно! В итоге его удаляют на 2 минуты за задержку игры!

12' Кравцова вывели практически на рандеву с Биляловым, не стал сближаться Виталий и бросил со средней дистанции, но переиграть вратаря казанцев не смог!

12' Пустозёров бросил в створ, но надёжно сыграл Николаев и зафиксировал шайбу!

12' Ливо сделал передачу на дальнюю штангу, где Григоренко подставлял клюшку, но Билялов здорово спас команду.

11' Фисенко с ползоны бросал, но Телегин заблокировал выстрел!

10' Кравцов перехватил шайбу в чужой зоне и хорошо бросил из левого круга, Билялов с трудом, но зафиксировал шайбу.

09' Жарков заблокировал бросок Карпухина.

08' Фисенко сделал передачу на Яшкина, который хорошо бросил в ближний угол, но заблокировал его Глотов.

07' Сафонов заблокировал бросок Рыкманова.

06' На бросок Лямкин Глотов ответил своим, но оба вратаря выручили!

05' Да, замена вратаря происходит: Мыльников уходит в раздевалку, а вместо него место в «рамке» занял Дмитрий Николаев.

05' Мыльников получил серьёзное повреждение и скорее всего не сможет продолжить матч!

04' Барабанов бросал, но не попал в створ!

03' Кателевский здорово бросил с кистей со средней дистанции, но каркас ворот спас хозяев!

02' Светлаков заблокировал бросок Фисенко.

01' Сафонов бросал, но не попал в створ!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

13:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

13:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:50 Основные вратари: Сергей Мыльников и Тимур Билялов.

13:45 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Никита Шалагин (Пермь, Россия); Линейный: Никита Баранов (Уфа, Россия); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия).

13:40 Матч пройдёт на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия), вместимостью 7500 зрителей.

Стартовые составы команд

Трактор: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артём Галимов, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Александр Хмелевски, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Альберт Яруллин, Степан Терехов, Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин, Владислав Алистров, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозёров, Егор Потапов.

Ак Барс: Сергей Мыльников, Джейк Дэй, Данил Юсупов, Артём Бородкин, Андрей Светлаков, Виталий Кравцов, Илья Коршков, Александр Рыкманов, Сергей Телегин, Егор Попов, Семён Дер-Аргучинцев, Данил Башкиров, Максим Шабанов, Антон Бурдасов, Никита Тертышный, Илья Николаев, Григорий Дронов, Стивен Кэмпфер, Лоуренс Пилут, Чарльз Робинсон, Владимир Ткачёв.

Трактор

Челябинцы ведут борьбу за максимизацию турнирных бонусов перед стартом плей-офф. Закрепившись на шестой позиции Востока с 63 очками, подопечные Евгения Корешкова сохраняют возможность как для рывка на пятое место, так и рискуют опуститься вниз, удерживая преимущество лишь по дополнительным показателям. В девяти последних матчах «медведи» лишь дважды уходили со льда без набранных очков, уступив «Авангарду» (2:6) и «Салавату Юлаеву» (0:6), причем оба поражения стали разгромными. Еще один балл потеряли в Уфе, проиграв по буллитам (2:3). В шести остальных встречах победы добыты исключительно в основное время. Домашняя арена остается фактором уверенности: четыре победы в пяти последних матчах на своем льду, включая реабилитацию после разгрома от «Салавата» — 5:2 с «Северсталью» и 4:2 с «Ладой». По показателю ожидаемых голов (xG) дома «Трактор» входит в число лучших на Востоке — 3,14 за игру. Однако оборона периодически дает сбои, особенно в третьих периодах, что подтвердил матч в Уфе, где за 65 секунд пропустили две шайбы.

Ак Барс

Казанцы подходят к встрече, не решая глобальных турнирных задач. Заняв третью строчку Востока с отставанием от «Авангарда» в четыре очка и опережая «Автомобилист» на восемь баллов, команда Анвара Гатиятулина заметно сбавила ход. В последних 11 матчах лишь четыре победы при семи поражениях, причем шесть из них случились за пределами основного времени. Текущая серия насчитывает три кряду неудачи в овертаймах и буллитах: уступили «Торпедо» (2:3 Б), «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Ладе» (4:5 Б). При этом важно отметить, что ранее те же «Ладу» и «Авангард» казанцы обыгрывали на выезде (4:2 и 5:2 соответственно), что говорит не о системном кризисе, а о нестабильности концентрации. В четырех из шести последних матчей «Ак Барс» забивал не менее трех шайб. На выезде команда пропускает лишь 7,4% бросков — один из лучших показателей в лиге, а в стартовых периодах позволяет соперникам всего 0,6 гола в среднем, демонстрируя дисциплину и готовность к активному началу.

Личные встречи

В истории КХЛ «Трактор» и «Ак Барс» провели 74 матча. Челябинцы одержали 28 побед, казанцы — 46. В текущем сезоне соперники встречались трижды: дважды сильнее были подопечные Анвара Гатиятулина (5:3 и 3:2), один раз успех праздновал «Трактор» — 4:0 в начале февраля на домашнем льду. Тот матч запомнился «сухарем» при 29 бросках гостей в створ. Любопытно, что 8 из 10 последних очных встреч завершались с тоталом меньше 5,5 шайбы, что подчеркивает плотность и тактическую выверенность этих противостояний.

