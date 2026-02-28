прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 1 марта. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Трактор»

Турнирное положение: После 59 матчей «Трактор» поднялся на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции. На 3 зачетных балла челябинцы отстают от «Салавата Юлаева».

Последние матчи: На прошлой неделе «Трактор» на домашней площадке сгорел «Салавату Юлаеву» (0:6), но в следующем матче одержал уверенную победу над «Северсталью» (5:2).

В минувший понедельник команда Евгения Корешкова в родных стенах справилась с «Ладой» (4:2), тогда как очередная встреча с «СЮ» — в Уфе — обернулась неудачей (2:3, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На заключительном отрезке регулярного чемпионата «Трактор» пытается сделать более выгодным турнирное положение и выправить игру, но демонстрирует нестабильность, характерную для всего сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В четырнадцати последних матчах челябинцы поровну разделили успешные результаты и локальные неудачи. Между тем по числу пропущенных шайб в конференции уральцы уступают только «Адмиралу».

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» закрепился на 3-м месте в таблице Востока, заработав 82 очка в 60 матчах. При равенстве проведенных встреч, казанцы отстают от «Авангарда» на 4 турнирных пункта.

Последние матчи: Неделей ранее в ходе гостевой серии «Ак Барс» одержал верх над «Авангардом» (5:2) и «Ладой» (4:2), но не справился с «Торпедо» (2:3, бул.).

Накануне команда Анвара Гатиятулина в Казани уступила «Ладе», ведя в игре 3:0 (4:5, бул.). В последнем матче «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» в Екатеринбурге (2:3, бул.).

Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В контексте турнирных достижений «Ак Барс» является твердым представителем лидерской группы Востока, но по игре в последних матчах к команде возникают вопросы.

Семь встреч из одиннадцати предыдущих закончились поражением подопечных Анвара Гатиятулина, включая три недавние игры, по ходу которых казанцы забивали первыми.

Статистика для ставок

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в 3 личных встречах из 4 последних

«Трактор» одержал 5 побед в 6 личных встречах на своей территории

В 6 последних личных встречах на льду «Трактора» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.38, победа «Ак Барса» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Ак Барс» остается командой, которая ввиду потери концентрации способна придумать себе проблемы. Однако игровой стиль и возможности в плане кадровой глубины позволяют казанцам рассчитывать на успешный результат топ-матчей.

1.85 «Ак Барс» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Трактор — Ак Барс принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Сдержать «Трактор» на домашнем льду — крайне непростая задача, поэтому «Ак Барс» со своей стороны постарается выйти на высокий уровень реализации, а сам матч имеет все шансы раскрыться с точки зрения обоюдной остроты в атаке.

2.05 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Трактор — Ак Барс принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.