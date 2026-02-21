Ожидание от матча — напряжённое и тактически выверенное дерби с минимальным количеством свободного льда. СКА подходит к игре на эмоциональном подъёме после серии из пяти побед в шести матчах и резкого улучшения оборонительных показателей — всего три пропущенные шайбы за последние пять встреч. ЦСКА, несмотря на недавнее поражение от «Лады», остаётся самой стабильной командой лиги в защите: 25 матчей подряд соперники не забрасывают им больше двух голов. При разнице в пять очков в таблице и с учётом плотности Запада цена ошибки будет максимальной. Велика вероятность сценария, где исход решит один эпизод или спецбригады

14' Больше трёх минут без пауз команды действуют.

13' В полном составе СКА.

12' Опять проваливаются москвичи, Недопёкин убежал на рандеву с Самоновым, но на этот раз вратарь выручил.

11' Гоооооол!!! 1:0. Воробьёв отобрал шайбу на синей линии у правого борта, переадресовал её в центра на Никиту Дишковского, который здорово бросил под левую от себя стойку и поразил ворота соперника.

11' Ещё одно удаление у СКА: Данила Галенюк наказан за подножку.

10' Уилсон бросал из центра чужой зоны, но надёжно сыграл Самонов.

09' Много борьбы, довольно быстро соперники проходят центральную зону, но до бросков в свор давно дело не доходило.

08' Довольно осторожная игра, на рожон никто не лезет.

07' Гримальди прокатился вдоль левого борта, затем заехал за ворота, выбрался к правой штанги и попытался завести в створ шайбу, но Рой его заблокировал.

06' Некоторое затишье в матче.

05' В полном составе СКА.

05' Карнаухов в створ попал, но снова Иванов на месте.

05' Соркин бросал от правого борта сходу, но Иванов отбил шайбу.

04' Недопёкин убежал в контратаку и довёл дело до броска в створ, но не настолько он опасен был, чтобы занервничал Самонов.

04' Бучельников бросал от правого борта, но на месте Иванов.

03' Первое удаление в матче: Семён Демидов (СКА) за толчок соперника на борт отправился в штрафной бокс.

02' Педан заблокировал бросок Полтапова!

01' В среднем темпе начался матч!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:48 Основные вратари: Сергей Иванов и Александр Самонов.

16:43 Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия).

16:35 Матч пройдёт в «Ледовом дворце» (Санкт-Петербург, Россия), вместимостью 12 500 зрителей.

Стартовые составы команд

СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Павел Коледов, Андрей Педан, Сергей Сапего, Маркус Филлипс, Бреннан Менелл, Егор Савиков, Данила Галенюк, Сергей Плотников, Скотт Уилсон, Рокко Гримальди, Матвей Поляков, Михаил Воробьёв, Никита Дишковский, Марат Хайруллин, Никита Недопёкин, Матвей Короткий, Брендан Лайпсик, Николай Голдобин, Семён Демидов.

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Владислав Ерёменко, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Денис Зернов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Николай Коваленко, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников, Алексей Чуркин.

СКА

СКА подходит к дерби с седьмой позиции и 65 очками. После антирекордной серии из семи поражений подряд команда выдала отрезок без проигрышей в основное время, набрав очки в семи встречах кряду. В шести последних матчах — пять побед и лишь одно поражение по буллитам от «Северстали» (2:3). При этом оборона заметно стабилизировалась: в пяти играх СКА дважды сыграл «на ноль», дважды пропустил по одной шайбе и лишь раз — две. В среднем по сезону петербуржцы забрасывают 2,86 шайбы и пропускают 2,63. В таблице отставание от ЦСКА составляет пять очков при матче в запасе. Минус — кадровые потери: вне игры Тревор Мерфи, Зыков и Бландизи, а Игорь Ларионов пропустит встречу.

ЦСКА

ЦСКА идёт пятым на Западе. Команда Игоря Никитина недавно завершила серию из восьми матчей с набранными очками, но 17 февраля неожиданно уступила «Ладе» (1:2), пропустив на 53-й и 55-й минутах. В атаке москвичи действуют сдержанно — около двух голов за игру, при этом редко открывают счёт в первом периоде. Главный козырь — оборона: на протяжении 25 матчей подряд соперники не забрасывали ЦСКА более двух шайб (за исключением голов в пустые ворота). В гостях по сезону — отрицательная разница шайб 62:68 и лишь седьмое место на Западе по этому показателю.

Личные встречи

В текущем сезоне соперники провели три встречи: две победы у ЦСКА (4:3 и 3:2 Б), одна — у СКА (4:1 в Москве). Всего в КХЛ команды сыграли 122 матча: 65 побед у петербуржцев и 57 у москвичей. В двух из трёх очных игр этой регулярки СКА не забрасывал во втором периоде.

