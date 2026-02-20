В армейском дерби будет много заброшенных шайб?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.88.

СКА

Турнирное положение: В активе СКА — 65 очков после 56 матчей. В таблице Западной конференции представители Санкт-Петербурга занимают 9-е место, на 1 балл опережая «Спартак».

Последние матчи: После паузы на звездный уикенд СКА в рамках гостевой серии не испытал проблем на территории «Нефтехимика» (5:1) и «Барыса» (5:0).

В начале текущей недели команда Игоря Ларионова снесла «Салават Юлаев» (4:0). В последнем домашнем матче петербуржцы не справились с «Северсталью» (2:3, бул.).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: В ходе нескольких предыдущих недель СКА потерпел восемь поражений в десяти матчах и вызвал обоснованную критику в адрес тренерского штаба.

Однако с приходом в команду Леонида Тамбиева питерцам удалось продемонстрировать прогресс в плане системы. Накануне армейцы с Невы одержали пять побед кряду, в том числе одну в родных стенах — впервые с 16 января.

ЦСКА

Турнирное положение: В 57 матчах ЦСКА заработал 70 очков, с которыми закрепился на 5-м месте в таблице Западной конференции, на 2 турнирных балла отставая от «Торпедо».

Последние матчи: Серию последних матчей ЦСКА проводит за пределами домашней арены. На начальном ее этапе армейцы одержали скромную победу над «Шанхайскими Драконами» (1:0).

На прошлой неделе команда Игоря Никитина обыграла «Спартак» (2:0) и вновь расправилась с «Шанхаем» (2:1, от). В минувший вторник москвичи неожиданно уступили «Ладе» (1:2).

Не сыграют: Денис Гурьянов, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Для нынешнего ЦСКА по-прежнему характерными являются глупые потери, как недавняя в Тольятти, но на дистанции команда Игоря Никитина проводит лучший отрезок.

До выезда на территорию «Лады» москвичи одержали восемь побед кряду, чего с ними не случалось по ходу всего сезона. При этом армейцы обладают вторым по силе показателем пропущенных шайб на две конференции, уступая только «Локомотиву».

Статистика для ставок

ЦСКА одержал 4 победы в 5 последних гостевых матчах

СКА победил в 5 личных встречах из 6 последних на своей территории

В 5 последних личных встречах на льду СКА команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, победа ЦСКА — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: Обе команды сейчас находятся в относительно хорошей форме, тогда как идейная принципиальность наряду с высоким турнирным фоном могут раскрыть эту игру с точки зрения обоюдной результативности.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.88.

Прогноз: СКА днями ранее прервал серию без побед в домашних стенах, да и в сущности в последних матчах прибавил в качестве и агрессии. В текущем тонусе петербуржцы способны забрать результат этого дерби.

Ставка: СКА победит в матче за 1.99.