Швейцария без Фиалы будет вынуждена упрощать игру и делать ставку на вратарей и контратаки. Чехия же способна взламывать оборону за счёт ротации и активности защитников, но нестабильность в обороне не позволяет чувствовать себя комфортно.

13' Йози опасно набрасывал на пятак, Достал её зафиксировал, но эпизод не закончился, небольшая потасовка случилась!

12' Кукан бросал от синей линии, но в частоколе коньков и клюшек она затерялась и еле доползла до пятака чехов, там её защитники подобрали!

11' 4-4 по броскам к 11-й минуте.

10' Очень осторожно играют соперники, скучное зрелище!

09' В полном составе швейцарцы.

09' Червенка справа бросал в створ, но Дженони ловушкой поймал шайбу.

08' Не идёт большинство у чехов, очень много брака в передачах.

07' Горнек не попал по шайбе, та отлетела к правой штанге, где Палат бросал с острого угла, но не смог переиграть Дженони.

07' Удаление у швейцарской сборной: Дамьен Риа отправился в штрафной бокс за высоко поднятой клюшкой!

06' Отложенный штраф у швейцарцев, Достал покатился на скамейку.

05' Кундратек разобрался на пятаке и выбросил шайбу по-дальше от своих ворот, а Хишир готов был замыкать передачу.

04' Йози набрасывал на пятак, но прервали полёт шайбы соперники.

03' Размеренный темп в матче, присматриваются команды друг к другу.

02' Кукан попробовал набросить на чешский пятак от синей линии, но его заблокировали!

01' Хлапик нанёс первый бросок в матче, попал в швейцарского вратаря Дженони.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли чехи.

До матча

14:09 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:07 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:55 Главный судья: Майкл Кэмпбелл (Суррей, Канада); Главный судья: Крис Руни (Бостон, США).

13:45 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия! (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Швейцария: Леонардо Дженони, Акира Шмид, Янис Мозер, Роман Йози, Дин Кукан, Йонас Зигенталер, Михаэль Фора, Кристиан Марти, Тим Берни, Дамьен Риа, Тимо Майер, Нико Хишир, Филипп Курашев, Нино Нидеррайтер, Пиус Зутер, Свен Андригетто, Кристоф Берчи, Кэлвин Тюркауф, Сандро Шмид, Симон Кнак, Кен Егер.

Чехия: Лукаш Достал, Даниэль Владарж, Филип Гронек, Радим Шимек, Радко Гудас, Михал Кемпны, Томаш Кундратек, Давид Шпачек, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Томаш Гертл, Ондржей Палат, Давид Кемпф, Филип Хлапик, Ондржей Каше, Лукаш Седлак, Роман Червенка, Якуб Флек, Давид Томашек, Радек Факса, Матей Странски, Иржи Тихачек.

Швейцария

Швейцария начала Игры с образцового по счёту матча против Франции — 4:0, где команда Патрика Фишера действовала строго и экономно. Однако уже во второй игре вскрылись системные проблемы. Поражение от Канады (1:5) показало слабую реализацию — один гол при 25 бросках — и уязвимость под давлением. Ключевым ударом стала травма Кевина Фиалы, который выбыл до конца турнира. В пяти последних официальных матчах швейцарцы проиграли четыре раза, пропустив 17 шайб, и без своего главного креативного форварда атака рискует стать предсказуемой.

Чехия

Чехия, напротив, выглядит командой с нестабильной, но глубокой структурой. Провал против Канады (0:5) обнажил проблемы вратарской линии, однако игра с Францией (6:3) показала способность перестраиваться по ходу встречи. После отрезка, где чехи пропустили три шайбы за несколько минут, команда не только отыгралась, но и полностью забрала концовку. Шесть разных игроков набрали по два очка — показатель ширины атаки и отсутствия зависимости от одного звена.

Личные встречи

История личных встреч склоняет баланс в сторону Чехии. В семи из восьми последних матчей швейцарцы уступили, а в текущем сезоне проиграли оба очных поединка — 0:4 и 3:5. Чехи не проигрывают Швейцарии в основное время в восьми из девяти последних встреч, регулярно решая исход во втором и третьем периодах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.