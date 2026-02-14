В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Швейцария встретится с Чехией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 15 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Чехия с коэффициентом для ставки за 2.20.
Швейцария
Турнирное положение: После двух туров группового этапа Швейцария набрала 3 очка и закрепилась на 2-м месте в квартете с Канадой, Чехией и Францией.
Последние матчи: В первом матче Швейцария получила в соперники одного из аутсайдеров турнира — Францию, над которой учинила расправу (4:0).
Первую серьезную проверку команда Патрика Фишера ожидаемо провалила — крупно проиграла Канаде (1:5), нанеся за матч 25 бросков в створ и реализовав одно большинство на 13-й минуте встречи.
Не сыграют: У Швейцарии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Среди сборных, представляющих Европу, Швейцария на текущий момент выглядит примерно равной на фоне тех же чехов, шведов или финнов, поскольку никто на общем этапе не впечатлил.
В матче против Канады, который можно назвать тестом предельных возможностей, коллектив Фишера допустил 39 бросков в створ при 15 заблокированных. Вратарь Акира Шмид, проведший встречу с Францией на скамейке, совершил 34 спасения — 87,18%.
Чехия
Турнирное положение: В двух матчах общей стадии Олимпийского соревнования Чехия заработала 3 очка, с которыми разместилась на 3-м месте в группе А, по дополнительной разнице уступая Швейцарии.
Последние матчи: Премьера на Играх в Милане оказалась провальной. В дебютном матче Чехия потерпела крупное поражение от Канады (0:5).
Не без боя команде Радима Рулика удалось отвоевать очки у Франции (6:3). Несмотря на разницу в счете, чехи пропустили три шайбы во втором периоде и горели 2:3 до середины второй двадцатиминутки.
Не сыграют: Из состава Чехии выбыли Ян Рутта и Павел Заха.
Состояние команды: Сборная Чехии приехала на эту Олимпиаду бороться за медали — скорее бронзовые — однако на коротком групповом отрезке к команде уже возникают вопросы.
Один из наиболее острых и неудобных имеет прямую связь к обороне. За две встречи чехи получили 8 голов, в том числе 3 от французов. Вместе с тем на текущем этапе ни Лукаш Достал, ни Даниэл Владар не впечатляют в воротах.
Статистика для ставок
- Чехия победила в 7 личных встречах из 8 последних
- Чехия забивала 4 и более голов в 3 последних личных встречах
- В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 7.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.10, а победа Чехии — в 2.08.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.49, на тотал меньше 5.5 — за 1.47.
Прогноз: Игра против швейцарцев для Чехии становится ключевой на этом этапе олимпийских соревнований, однако данный принцип работает и в обратную сторону. Команда Патрика Фишера кажется тактически готовой оказать соперникам сопротивление, прежде всего, сделав ставку на надежность в защите.
Ставка: Чехия не проиграет + ТМ 5.5 за 2.20.
Прогноз: В матчах против зрелых соперников для Чехии могут стать характерными проблемы в атаке. Наверняка Швейцария, умеющая действовать компактно, постарается «засушить» чехов.
Ставка: Индивидуальный тотал Чехии меньше 2.5 за 1.80.