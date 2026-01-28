Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлении СКА под руководством Игоря Ларионова в текущем сезоне КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Пока команда играет очень нестабильно, но задача Ларионова — вывести СКА в плей‑офф, не важно, с какого места. Главное подвести команду к матчам на вылет, потому что там совсем другая психология. Ларионов — заслуженный человек, потрясающий игрок и хороший тренер. Я удивлюсь, если его уволят», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету пять поражений подряд в последних встречах.