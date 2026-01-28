В среду, 28 января, «Ак Барс» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21' Стартовала вторая треть матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Поехали...

20' Звучит сирена на первый перерыв! У нас ничья — 1:1! Отдыхаем...

19' Игра в формате 4 на 4 никаких угроз воротам не принесла — продолжают в полных составах!

18' Джек Родуолд («Салават Юлаев») въехал в зону соперника по левому борту, но бросить ему не дали, пришлось отдавать передачу назад.

17' По две минуты за грубость получили Девин Броссо («Салават Юлаев») и Кирилл Семёнов («Ак Барс»).

17' Завязалась потасовка у ворот гостей, судьи показывают, что будут применены санкции.

16' Пётр Хохряков («Салават Юлаев») опасно целил в ворота, но клюшку вовремя под шайбу подставил Дмитрий Кателевский («Ак Барс»).

15' Александра Комарова («Салават Юлаев») выели на бросок классной передачей, но Максим Арефьев («Ак Барс») зафиксировал шайбу в ловушке.

14' Девин Броссо («Салават Юлаев») опасно бросал с левого круга вбрасывания но шайба просвистела над перекладиной.

13' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:1! Александр Барабанов! Барабанов удачно встретил сольный проход защитника, отобрал шайбу и мощно бросил, прошив вратаря!

11' Нэйтан Тодд («Ак Барс») блокировал бросок Ильдана Газимова («Салават Юлаев») — шайба покинула пределы площадки.

10' Григорий Панин («Салават Юлаев») бросал с дальней кистевым, но клюшку вовремя подставил Александр Хмелевский («Ак Барс»).

09' Артур Бровкин («Ак Барс») опасно подставлял клюшку на дальней штанге. но не смог замкнуть перспективную передачу.

07' Константин Лучевников («Ак Барс») зарядил от синей линии, но Семён Вязовой («Салават Юлаев»)справился с этим броском.

06' Игорь Бардин («Ак Барс») пытался нанести бросок со средней дистанции, но он был заблокирован Александром Комаровым («Салават Юлаев»).

05' Денис Ян («Салават Юлаев») жестковато. но в рамках правил у борта встретил соперника. Шайба в итоге была отобрана.

04' Г-ООООООООО-Л! «Салават Юлаев» — 0:1! Шелдон Ремпал! Ремпал получил передачу от борта и вышел один на один с вратарем, а затем нанес точный бросок в угол!

02' Данил Алалыкин («Салават Юлаев») накатил на ворота соперника, получил шайбу и бросил с двух метров, но голкипер отбил.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арене».

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Ак Барсом» и магнитогорским «Салаватом Юлаевым». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Ак Барс»: Арефьев Максим Вратарь, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Пустозёров Алексей, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Терехов Степан, Лучевников Константин, Терехов Семён, Тодд Нэйтан, Денисенко Григорий, Бардин Игорь, Бровкин Артур, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Зоркин Никита, Панин Григорий, Ремпал Шелдон, Родуолд Джек, Броссо Девин, Кулик Евгений, Цулыгин Ярослав, Жаровский Александр, Алалыкин Данил, Сучков Егор, Варлов Сергей, Ян Денис, Хохряков Пётр, Бутузов Владимир, Комаров Александр, Газимов Ильдан, Кузнецов Максим, Ефремов Владислав, Горшков Артём.

«Ак Барс»

«Ак Барс» является одним из лидеров Восточной конференции и в данный момент занимает вторую позицию На Востоке. Догнать магнитогорский «Металлург» у него не получится, так как «лисы» оторвались на 11 очков. А вот побороться за текущее место еще придется, так как конкуренция вверх турнирной таблицы очень серьезная.

Недавно «Ак Барс» имел победную серию из четырех матчей: дважды обыгран «Амур» (6:3 и 3:0) и дважды «Адмирал» (5:2 и 4:1). Прервалась успешная череда событий во встрече с «Сибирью» — казанский клуб уступил в серии буллитов (2:3). Всего на счету «Ак Барса» 69 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб — 151:119.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне крайне нестабилен, от этого и до конца регулярного чемпионата сражается за за выход в плей-офф. Сейчас вроде бы эта проблема решена, но «дыры» в игре остались. В данный момент «зелёные» занимают шестую строчку в Восточной конференции и имеют на своем счету 52 набранных очка.

В последних двух матчах уфимский клуб праздновал победы: вначале был обыгран «Сочи» (2:10, а затем в овертайме минское «Динамо». Перед этим у «Салавата Юлаева» значились два поражения: от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:6) и омского «Авангарда» (2:5). Вот такие качели сейчас в результатах у команды.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как представляют одну Восточную конференцию. В прошлом году команды провели вось очных встреч, которые заканчивались с попеременным успехом. Последняя дуэль состоялась в декабре 2025-го, тогда казанский «Ак Барс» в гостях выиграл со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80