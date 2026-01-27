прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 января. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: За «Ак Барсом» по-прежнему закреплена 2-я позиция на Востоке. С 69 очками после 50 матчей, казанцы опережают 3-й «Авангард» по дополнительным цифрам.

Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» провел дальневосточную серию, в рамках которой дважды обыграл и «Амур» (5:3, 3:0), и «Адмирал» (5:2, 4:1).

Накануне команда Анвара Гатиятулина вернулась на домашний лед, где принимала «Сибирь» и весьма неожиданно потерпела поражение (2:3, бул.).

Не сыграют: Никита Лямкин, Степан Фальковский, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: Без предметных шансов добраться до первой команды Востока, «Ак Барс» проводит хороший отрезок, если вынести за рамки ряд отдельных матчей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В двенадцати предыдущих играх казанцы добились девяти побед, а в пяти последних — заработали 9 очков и четырежды кряду не пропустили больше 2 голов. На этом же отрезке коллектив Анвара Гатиятулина оформил три победы с разницей в 3 шайбы.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 50 матчей «Салават Юлаев» закрепился на 6-й позиции Востока с 52 очками на счету. От 5-го «Нефтехимика» уфимцы отстают на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Салават Юлаев» на своей территории крупно проиграл «Авангарду» (2:5).

Тем временем скромной победой завершился выезд уфимцев на территорию «Сочи» (2:1). В последней встрече, прошедшей в столице Беларуси, команда Виктора Козлова переиграла «Динамо» Минск (2:1, от).

Не сыграют: Алексей Василевский, Евгений Кузнецов, Дин Стюарт.

Состояние команды: «Салават Юлаев» проживает самые положительные недели с начала сезона. Команда усилила кадровую глубину и совершила мощный рывок в кубковую зону.

В последних двенадцати матчах коллектив Виктора Козлова утвердил девять победных результатов и набрал 19 очков. Тем временем в двух недавних гостевых встречах уфимцы не пропускали больше 1 гола.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Салават Юлаев» не забивал больше 1 гола в 4 личных встречах из 5 последних

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.49, победа «Салавата Юлаева» — в 5.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Ак Барс» находится в прекрасных кондициях и видится фаворитом любых предматчевых раскладов, но на фоне принципиального характера игры и высокой турнирной мотивации «Салават Юлаев» способен справиться с давлением и вместе с тем замахнуться на очки в Казани.

1.80 «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Ак Барс — Салават Юлаев принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 за 1.80.

Прогноз: Обе команды умеют качественно обороняться, а в контексте личного противостояния далеко не всегда позволяют игре раскрыться с точки зрения темпа. В таких условиях в предстоящем матче соперники не станут действовать на встречных курсах и попытаются сосредоточиться на надежности в своей зоне.

1.84 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Ак Барс — Салават Юлаев принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.