«Металлург» стал первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Это произошло после того, как 26 января хабаровский «Амур» уступил «Автомобилисту» в основное время, проиграв со счетом 2:4.

Хоккейный клуб «Металлург» globallookpress.com

На данный момент «Металлург» лидирует в Восточной конференции с 78 очками. «Амур» находится на девятой строчке в той же конференции и сыграет ещё 19 матчей в регулярном чемпионате.

Таким образом, «Амур» потерял возможность догнать «Металлург» в турнирной таблице, а «Металлург» гарантировал себе место в топ-8 по итогам регулярного чемпионата.