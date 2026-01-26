«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Кирилл Воробьёв — защитник «Автомобилиста» globallookpress.com

В составе екатеринбургской команды дублем отметился нападающий Даниэль Спронг, отличившись на 8-й и 59-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Степан Хрипунов на 12-й минуте и Александр Шаров на 34-й минуте.

У «Амура» шайбы забросили Олег Ли на 30-й минуте и Евгений Свечников на 41-й минуте.

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции с 39-ю баллами.