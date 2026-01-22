В четверг, 22 января, «Автомобилист» примет омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на перерыв! «Автомобилист» ведет 1:0! Отдыхаем...

20' Максим Лажуа («Авангард») удален на 2 минуты за удар соперника клюшкой! Игра пойдет в формате 4 на 4.

20' Удаление у хозяев — нарушение численного состава. Отбывать командный штраф отправился Даниэль Спронг («Автомобилист»).

19' Дмитрий Рашевский («Авангард») бросил, но шайба рикошетом от защитника улетела за пределы площадки.

18' Гости играют в полном составе — Михаил Гуляев («Авангард») уже покинул бокс оштрафованных и рванул в атаку.

17' Брукс Мэйсек («Автомобилист») упал на лед, но судья показал что нарушение не было и нужно подниматься.

16' Михаил Гуляев («Авангард») получил 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

16' Идёт видеопросмотр игрового момента на предмет наложения штрафа на игрока команды «Авангард».

16' Дмитрий Рашевский («Авангард») получил передачу перед воротами и пытался бросить между щитками голкиперу, но Владимир Галкин («Автомобилист») был надежен!

15' Эндрю Потуральски («Авангард») включил прессинг, отобрал шайбу за воротами соперника и отдал передачу на пятак, но его партнер не усел бросить.

14' Очередной проброс от гостей: Дамир Шарипзянов («Авангард») неудачно отдал пас на партнеров.

13' Сергей Зборовский («Автомобилист») попытался прорваться в зону соперника, но его силовым встретил защитник Омска.

11' Даниэль Спронг («Автомобилист») среагировал на неожиданную ошибку соперника и бросил в касание, но вратарь отбил плечом.

10' Брукс Мэйсек («Автомобилист») раньше времени заехал в хону соперника — арбитры зафиксировали офсайд.

09' Никита Серебряков («Авангард») прижал шайбу ко льду после неприятного броска слета от Алексея Бывальцева («Автомобилист»).

08' Дмитрий Рашевский («Авангард») нанес бросок с острого угла — Владимир Галкин («Автомобилист») зафиксировал шайбу в ловушке.

07' А вот и первое удаление в матче. За сдвиг ворот 2 минуты получил Владимир Галкин («Автомобилист»), отбывать за него штраф отправился Даниэль Спронг («Автомобилист»).

06' Никита Шашков («Автомобилист») буквально расстреливал ворота соперника со средней дистанции, но в этот раз голкипер выручил!

05' Г-ООООООООО-Л! «Автомобилист» — 1:0! Роман Горбунов! Горбунов получил классную передачу от Рида Буше и вышел один на один с вратарем! Шайба была отправлена между щитков Никиты Серебрякова!

05' Неудачный вынос шайбы от Константина Окулова («Авангард») и это проброс — вбрасывание состоится у ворот гостей.

04' Опасный рикошет получился после броска Вячеслава Войнова («Авангард»), шайба едва не заползла в ворота.

03' Василий Пономарев («Авангард») пробросил между щитков вратарю, но на добивании партнеров не было!

02' Стефан Да Коста («Автомобилист») бросил после выигранного вбрасывания — шайба просвистела над перекладиной.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Автомобилист» — «Авангард» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «УГМК Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Автомобилист» — «Авангард»: главные судьи — Юдаков Сергей и Шалагин Никита, линейные судьи — Новиков Никита и Сивов Дмитрий.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Екатеринбурге на «УГМК Арене», который вмещает 51 139 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Автомобилистом» и «Авангардом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Автомобилист»: Галкин Владимир, Осипов Максим, Трямкин Никита, Мэйсек Брукс, Шаров Александр, Спронг Даниэль, Блэкер Джесси, Бусыгин Ярослав, Буше Рид, Да Коста Стефан, Горбунов Роман, Зборовский Сергей, Воробьёв Кирилл, Кизимов Семён, Бывальцев Алексей, Хрипунов Степан, Щучинов Артём, Денежкин Максим, Волк Кёртис, Шашков Никита.

«Авангард»: Серебряков Никита, Шарипзянов Дамир, Чеккони Джозеф, Мартынов Игорь, Игумнов Иван, Фьоре Джованни, Блажиевский Артём, Чистяков Семён, Якупов Наиль, Маклауд Майкл, Потуральски Эндрю, Лажуа Максим, Войнов Вячеслав, Окулов Константин, Пономарев Василий, Рашевский Дмитрий, Гуляев Михаил, Костин Клим, Прохоркин Николай, Котляревский Михаил.

«Автомобилист»

«Автомобилист» как всегда хорош в регулярных чемпионатах — нынешний сезон не стал исключением. В данный момент екатеринбургский клуб занимает третье место в дивизионе Харламова и четвертое в Восточной конференции. Отставание от ТОП-3 составляет 11 очков при двух матчах в запасе.

Нынешняя погодная серия «Автомобилиста» составляет четыре матча, в которых поочередно были обыграны: «Барыс» в овертайме (2:1), челябинский «Трактор» (4:1), уфимский «Салават Юлаев» (6:2) и «Сибирь» (2:0). Разница заброшенных и пропущенных шайб в сезоне — 141:116.

«Авангард»

«Авангард» сражается за лидерство в Восточной конференции, но пока занимает лишь третье место. Отставание от идущего первым магнитогорского «Металлурга» составляет 12 очков. Всего в нынешнем сезоне на счету омских «ястребов» 31 победа, 25 из них добыто в основное время матча.

Победная серия «Авангарда» составляет три встречи, в которых были обыграны московский ЦСКА (2:1), челябинский «Трактор» (5:2) и уфимский «Салават Юлаев» (5:2). Разница заброшенных и пропущенных шайб у омского клуба составляет — 156:113.

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как представляют одну конференцию — Восточную. В нынешнем календарном году они еще не встречались, а в прошлом провели четыре матча: в трех победил «Автомобилист» и в одном «Авангард». Последняя очная дуэль состоялась октябре 2025-го, в той встрече омский клуб выиграл в овертайме (3:2).

