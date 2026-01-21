прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 22 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилисту» принадлежит 4-я строчка Восточной конференции. С 57 очками после 47 матчей, уральский коллектив опережает 5-й «Нефтехимик» на 4 пункта.

Последние матчи: Неделей ранее стартовал домашний этап «Автомобилиста». В первой игре серии уральцы взяли верх над «Барысом» (2:1, от).

На той же неделе были одержаны победы над «Трактором» (4:1) и «Салаватом Юлаевым» (6:2). Днем ранее подопечные Николая Заварухина разобрались с «Сибирью» (2:0).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» остается уверенным представителем лидерского квартета Востока, которому в условиях хорошей кадровой глубины не хватает стабильности.

В первой половине января команда Николая Заварухина потерпела три поражения кряду, однако в последние недели в очередной раз сумела выправить ситуацию, одержав четыре победы.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» закрепился на 3-й позиции Восточной конференции. С 65 очками на балансе, омичи отстают от 2-го «Ак Барс» на 1 зачетный балл.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Салавата Юлаева» в начале прошлой недели (3:4) «Авангард» скромно разобрался с ЦСКА (2:1).

Днями ранее подопечные Ги Буше одержали уверенную победу над «Трактором» (5:2). Тем временем в очередной встрече с «СЮ» — на этот раз в Уфе — омичи взяли убедительный реванш (5:2).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: Обосновавшись в числе сильнейших коллективов Востока, «Авангард» в целом проводит сильный сезон, хотя фрагментарно сталкивается с краткосрочной потерей тонуса.

На момент 46 сыгранных матчей подопечным Ги Буше принадлежит первый в конференции показатель по надежности в обороне, тогда как по результативности омичи уступают лишь «Магнитке».

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 5 личных встречах из 7 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

В 3 личных встречах из 4 последних «Авангард» не забивал больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Авангарда» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: В последние недели «Автомобилист» на домашнем льду демонстрирует содержательную игру, в том числе и в атакующем ключе. В сущности обе команды умеют и любят действовать активно впереди, поэтому результативная событийность в личной встрече может устремиться вверх.

Прогноз: Системно на дистанции команда Ги Буше выглядит более устойчиво, чем «Автомобилист». За счет тактической вариативности и хорошей кадровой глубины омичи будут претендовать на победный результат на «УГМК-Арене».

