По стилистике это столкновение двух разных философий. «Динамо» постарается навязать вязкий, контролируемый хоккей, сбивая темп и ограничивая соперника в быстрых переходах. Для москвичей ключевым станет дисциплина в позиционной игре и умение долго держать шайбу. «Северсталь» же приедет в Москву с намерением раскачать матч за счёт скорости, агрессивного форчекинга и постоянного давления в чужой зоне. При таком раскладе решающими факторами могут стать качество реализации редких моментов, игра специальных бригад и надёжность вратарской линии

02' Темп матча не очень высокий.

01' По хозяйски начали динамовцы, оккупировали зону «Северстали» и нанесли первый бросок, отметился им Сикьюра, но его заблокировал Грегуар.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

23:39 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

23:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

23:23 Основные вратари: Владислав Подъяпольский и Константин Шостак.

23:20 Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Главный судья: Вячеслав Шувалов (Москва, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Егор Седов (Россия).

23:10 Матч пройдёт на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» (Москва, Россия), вместимостью 11500 зрителей.

Стартовые составы команд

Динамо Москва: Владислав Подъяпольский, Владимир Селиванов, Фредрик Классон, Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Магомед Шараканов, Антон Слепышев, Макс Комтуа, Иван Зинченко, Артём Ильенко, Ансель Галимов, Артём Швец-Роговой, Семён Дер-Аргучинцев, Павел Кудрявцев, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Джордан Уил, Никита Гусев, Максим Мамин.

Северсталь: Константин Шостак, Всеволод Скотников, Николай Буренов, Иоаннис Калдис, Григорий Ващенко, Никита Камалов, Томас Грегуар, Тимофей Давыдов, Макар Фомин, Илья Иванцов, Александр Скоренов, Руслан Абросимов, Адам Лишка, Тимур Муханов, Илья Рейнгардт, Кирилл Танков, Егор Смирнов, Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Николай Чебыкин, Михаил Ильин.

Динамо Москва

Московский клуб подходит к матчу в нестабильном состоянии, что чётко отражается в цифрах. В семи последних матчах регулярного чемпионата «Динамо» потерпело шесть поражений, а с середины декабря одержало всего три победы. Атака работает на минимуме: за этот отрезок заброшено 20 шайб, что даёт средний показатель 1,81 гола за игру. Даже на более короткой дистанции команда не выглядит результативной — в последних пяти матчах москвичи забивали в среднем 2,20 шайбы. Проблемы есть и в обороне. В семи из 11 последних встреч «бело-голубые» пропускали минимум три гола, а в последних пяти матчах средний показатель пропущенных шайб вырос до 2,60. При этом «Динамо» редко разваливается по игре: команда старается контролировать темп, много владеет шайбой и чаще выигрывает по броскам, но регулярные позиционные ошибки и спад формы Владислава Подъяпольского мешают превращать преимущество в результат. В таблице Запада москвичи идут пятыми с 55 очками, но запас прочности постепенно сокращается.

Северсталь

Череповчане подходят к выезду в Москву в статусе лидера Западной конференции. После 47 матчей у «Северстали» 63 очка и разница шайб 141:116 — один из лучших показателей лиги. Команда стабильно забивает: серия с набранными голами насчитывает 13 матчей, а в последних пяти встречах средняя результативность составила 4,00 шайбы. За счёт этого «Северсталь» регулярно выигрывает даже в матчах с топ-соперниками. Однако оборотной стороной агрессивного стиля остаётся уязвимость в своей зоне. Череповчане пропускают в 13 матчах подряд, а в последних пяти играх в среднем получают 3,60 шайбы за встречу. Начало 2026 года при этом можно занести в актив: четыре победы в шести матчах позволили команде укрепиться на первом месте Запада. Лидером атак остаётся Руслан Абросимов, у которого 21 шайба и 37 очков, а за три последних игры он набрал шесть результативных баллов.

Личные встречи

Исторически перевес на стороне москвичей. «Динамо» не проигрывает «Северстали» в 14 из 16 последних очных матчей, а на «ВТБ-Арене» череповецкий клуб не побеждал с марта 2022 года, уступив восемь раз подряд. Последняя встреча команд состоялась 3 декабря 2025 года и завершилась победой «Динамо» в овертайме — 1:0. При этом москвичи забивали «Северстали» в восьми из десяти последних матчей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.91.