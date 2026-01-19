«Салават Юлаев» зацепится за результат в родных стенах

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 20 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 47 матчей «Салават Юлаев» занимает 6-е место в Восточной конференции с 48 очками в активе, по дополнительной разнице опережая «Трактор».

Последние матчи: В начале прошлой игровой недели стартовала выездная серия. В ее дебюте «Салават Юлаев» одержал яркую победу над «Авангардом» (4:3).

В другой встрече команда Виктора Козлова добилась уверенной победы над «Ладой» (5:2), тогда как в последнем матче сгорела «Автомобилисту» (2:6).

Не сыграют: Алексей Василевский.

Состояние команды: «Салават Юлаев» уверенно движется к кубковой стадии, отставив позади прямых конкурентов, с которыми месяцами ранее вел плотную борьбу.

На текущее время команда Виктора Козлова сосредоточена на улучшении промежуточных позиций и вместе с тем проводит лучший отрезок, насчитывающий семь побед в девяти матчах.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» замыкает лидерскую тройку Востока с 63 очками, на 1 турнирный пункт отставая от 2-го «Ак Барса».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Авангард» на домашнем льду драматично уступил «Салавату Юлаеву» (3:4).

После событийной встречи с уфимцами состоялась победа в более скромном матче против ЦСКА (2:1). В рамках недавнего выезда в Челябинск команда Ги Буше прикончила «Трактор» (5:2).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» в сущности подводит сравнительно ровный сезон и, как кажется, приберегает лучшую форму для кубковых раундов, на которые возлагаются большие надежды.

На текущее время команде Ги Буше принадлежит лучший на Востоке показатель пропущенных шайб, однако высокая надежность в обороне не спасла омичей от трех поражений в семи последних встречах.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 7 личных встречах из 10 последних

«Салават Юлаев» забивал в ворота «Авангарда» 4 гола в 3 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.44, ничья — в 4.41, победа «Авангарда» — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: «Салавату Юлаеву» не удается поставить на поток уверенную игру против топов, но на домашнем льду уфимцы способны оказать сопротивление сильнейшим командам конференции, в том числе и «Авангарду».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.91.

Прогноз: В матчах против омичей «СЮ» нередко выходит на высокий уровень результативности, поэтому отталкиваясь от статистики и текущей формы, можем спрогнозировать сохранение этой тенденции.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.15.