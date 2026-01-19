«Амур» постарается максимально упростить игру и снизить темп, делая ставку на плотность и терпение. «Металлург» будет искать быстрые решения и давление с первых смен. При текущей форме команд любой затяжной отрезок в зоне хозяев может стать решающим. При разнице в глубине состава и текущей реализации гостей матч выглядит как проверка на выносливость для хабаровчан

40' Второй период завешён!

40' Михайлис из выгоднейшей позиции не попал в створ!!

40' Минута до конца периода.

39' В равных составах команды!

39' Толчинский бросал слева из под Евсеева, но шайба улетела за пределы площадки.

38' Яковлев атаковал ворота хозяев, но Шаймарданов парировал бросок!

37' Первое удаление у «Амура». Рауль Акмальдинов наказан за подножку.

36' Исхаков атаковал ворота «Амура», но заблокировал его Гиздатуллин.

35' Обоюдное удаление у команд за драку. Данила Паливко и Евгений Грачёв на пять минут присели на скамейку штрафников.

35' Сильно активен был Грачёв на отскоке, атаковал Набокова и вступился за своего вратаря Паливко. Дело дошло до драки!!!

35' Грачёв выкатился на ворота гостей и бросил с близкой дистанции с неудобной руки, но Набоков справился с атакой.

34' Фёдоров бросил в створ, но по позиции вратаря «Амура», зафиксировал шайбу Шаймарданов.

33' Больше трёх минут без пауз играют команды!

32' Мищенко бросил в створ, но Набоков среагировал!

31' В равных составах команды!

31' Суета на пятаке «Металлурга», но отбились гости!

30' Юртайкин дважды бросал, один раз в створ, с ним справился Набоков, а второй раз мимо створа шайба пролетела.

29' Гальченюк опасно бросал, но шайба над перекладиной полетела.

29' Второе удаление в матче у «Металлурга». Егор Яковлев присел на лавку штрафников за подножку.

28' Ураков ещё атаковал, но и здесь Набоков на высоте!

27' «Амур» на кураже пытается добить лидеров КХЛ, настоящий штурм ворот гостей устроили, пять бросков за одну атаку нанесли «тигры»: Воронков, Евсеев, Слепец и Мищенко стреляли, но с их бросками справился Набоков, а когда вратарь был бессилен, помогли защитники, Коротков заблокировал выстрел Слепца.

26' Гоооооол!!! 2:1. «Рыжая борода» сам начал голевую атаку отличным силовым приёмом у левого борта, Бродхёрст подхватил шайбу, ворвался в чужую зону, прокатился за воротами и выдал передачу под бросок Ярославу Дыбленко, который неотразимо бросил со средней дистанции.

25' Орехов ворвался в свободную зону хозяев, получил шайбу и сходу бросил со средней дистанции, но прямо по позиции Шаймарданова.

24' Гоооооооол!!! 1:1. Гальченюк сыграл на Мищенко, тот продлил на Олега Ли, который слева неотразимо бросил в дальний от себя угол! 200-е очко в КХЛ у Ли.

22' Наконец-то первый бросок по воротам состоялся во втором периоде, Шварёв отметился, но Набоков без проблем с ним справился!

22' Чуть ниже темп взяли команды, по сравнению с первым отрезком матча!

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен!

20' Петьков в сольный проход отправился, обыграл Пресса, выкатился на ворота гостей, бросил с неудобной руки, но прямо по позиции Набокова.

20' Михайлис бросал, но не попал в створ, а было очень опасно!

20' Минута до конца первого периода.

19' Пять минут без остановок!

18' Больше четырёх минут идёт игра без пауз. Без пауз, но и без моментов!

17' Очень достойно «тигры» смотрятся, поработать бы над реализацией и будет конкурентоспособная команда.

16' Гальченюк выкатывался на ворота «Металлурга» и бросил в створ, но пока Набоков не планирует пропускать!

15' Мищенко атаковал ворота гостей, но Набоков парировал бросок!

14' Гооооооллл!! 0:1. Укатил в быструю атаку «Металлург», Барак её разогнал, сделал передачу на Сергея Толчинского, тот пытался отыграть обратно, но попал в защитника хозяев, сам же шайбу перехватил и здорово бросил в падении и попал в левый от себя угол!

13' Олег Ли атаковал ворота хозяев, но Набоков вновь надёжно сыграл!

12' Петьков выкатился на рандеву с Набоковым, но переиграть не смог вратаря, тот отразил шайбу, на отскоке первым оказался тот же Петьков, но и со второй попытки забросить шайбу не удалось.

11' И Петунин в створ не попал!

10' Вовченко неплохо выкатывался на ворота хозяев, но его бросок цели не достиг.

09' Чехович попал в створ, но Набоков без видимых проблем отвёл угрозу от ворот.

09' Перехватили гости шайбу за воротами «Амура», выкатили под бросок Джонсону, тот тот из выгодной позиции не попал в створ.

08' Ткачёв получил прекрасную передачу от Исхакова от левого борта на правую штангу, но сильно близко был от вратаря «Амура» и переиграть Шаймарданова не было возможности!

06' Юртайкин из-за ворот пробовал атаковать ворота «Металлурга», но Набоков намертво перекрыл ближний угол и не дал сопернику протолкнуть шайбу.

05' В равных составах команды! Не пошло большинство у хозяев.

04' Лихачёв в створ не попал!

03' Толчинский в меньшинстве атаковал, но Шаймарданов выручил!

03' Первое удаление в матче! «Металлург» две минуты проведёт в меньшинстве. Робин Пресс оштрафован за удар клюшкой.

02' Хороший темп взяли команды со старта! Но пока без бросков по воротам?

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

До матча

12:13 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

12:00 Основные вратари: Дамир Шаймарданов и Илья Набоков.

11:55 Главный судья: Антон Гофман (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Морозов (Московская обл., Россия); Линейный: Сергей Болдырев (Тольятти, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия).

11:50 Матч пройдёт на «Платинум-Арене» (Хабаровск, Россия), вместимостью 7100 зрителей.

Стартовые составы команд

Амур: Дамир Шаймарданов, Максим Дорожко, Алексей Соловьёв, Никита Евсеев, Иван Мищенко, Егор Воронков, Ярослав Дыбленко, Рауль Акмальдинов, Ярослав Лихачёв, Евгений Грачёв, Кирилл Ураков, Алекс Бродхёрст, Артём Шварёв, Кирилл Слепец, Данил Юртайкин, Андрей Крутов, Алекс Гальченюк, Иван Чехович, Артур Гиздатуллин, Олег Ли, Кирилл Петьков.

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Амур

Хабаровчане подходят к игре в состоянии затяжного проседания, и цифры здесь безапелляционны. Серия с пропущенными шайбами длится уже 21 матч, а в пяти последних встречах команда пропускала в среднем по 3,4 гола. На этом фоне атакующий вклад выглядит скромно — лишь 1,4 шайбы за игру, что почти не оставляет пространства для манёвра по ходу матча. При этом «Амур» нельзя назвать полностью закрытой командой. Он отличался в 11 из 13 последних матчей и регулярно находит моменты даже против топ-соперников. Отдельно стоит отметить очные игры с «Металлургом», где хабаровчане отличались в 11 встречах подряд. Однако главная проблема — неспособность поддерживать темп и концентрацию на всей дистанции.

Металлург

Магнитогорцы приезжают в Хабаровск в максимально рабочем режиме. Команда набирает очки уже 14 матчей подряд, выиграв 12 из них, а её атакующая серия растянулась на 23 встречи. В последних пяти матчах «Металлург» забрасывал в среднем 5,6 шайбы, что позволяет чувствовать себя уверенно даже при выездном формате. Оборона гостей не безупречна, но на коротком отрезке выглядит надёжнее — около двух пропущенных шайб за матч. Глубина состава и способность поддерживать высокий темп делают команду Разина крайне неудобной для соперников, особенно тех, кто испытывает проблемы с выходом из своей зоны.

Личные встречи

В истории КХЛ соперники провели 47 матчей, и перевес уверенно на стороне «Металлурга» — 35 побед против 12. В текущем регулярном чемпионате магнитогорцы уже обыгрывали «Амур» со счётом 3:1. При этом противостояние редко обходится без голов с обеих сторон: гости забивают в 30 матчах подряд, а хозяева отвечали результативными действиями в 11 последних встречах.

