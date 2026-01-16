Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин рассказал об атмосфере внутри коллектива.

«Сказывается ли на команде огромное отставание от зоны плей-офф? Сложно, конечно, но вместе с тем эти сложности дают и определённый оптимизм. Работать, развиваться, постараться прыгнуть выше головы. Вот что нужно, чего хочется. Хочется, чтобы наш болельщик был рад, они всё равно приходят, поддерживают.

Бывают матчи, когда мы не можем выиграть несколько игр подряд. У нас не самая богатая команда, но через результат мы можем стать сильнее. Только результат даст нам следующую ступень, только победы. И мы делаем для этого даже больше, чем могли бы.

То есть уныния в коллективе никакого нет? Наоборот, иногда сам удивляюсь, какая атмосфера на тренировках. Ребята радуются процессу, забитому голу в двусторонках. И не будет уныния», — цитирует Рыбина «Чемпионат».

«Сочи» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 32 очка и отставая от восьмой строчки на 19 баллов.