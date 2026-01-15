Клуб КХЛ «Сибирь» официально утвердила в должности главного тренера Ярослава Люзенкова.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь", которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утверждён в должности главного тренера команды. Ярослав Люзенков исполнял обязанности главного тренера команды с 14 ноября. При нём "Сибирь" одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф», — говорится в сообщении на сайте «Сибири».

В настоящее время клуб из Новосибирска занимает 8-ю строчку на «Востоке» с 41 очком после 46 матчей.

47-летний специалист работал исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» с ноября 2025 года после увольнения Вячеслава Буцаева.