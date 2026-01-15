Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал утверждение Ярослава Люзенкова на аналогичный пост в «Сибири».
«Это решение руководства клуба. Считают, что работа, которую он провел на протяжении этого короткого времени, их вполне удовлетворяет.
Можно ли сказать, что при Люзенкове команда нашла свою игру? С девятого на восьмое дорожка коротенькая. Вопрос совершенно в другом. Возможно, какие‑то моменты психологии там были. Но я бы не сказал, что "Сибирь" в корне изменила свою игру», — цитирует Плющева «Матч ТВ».
«Сибирь» на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 41 балл.