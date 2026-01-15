Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал утверждение Ярослава Люзенкова на аналогичный пост в «Сибири».

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Это решение руководства клуба. Считают, что работа, которую он провел на протяжении этого короткого времени, их вполне удовлетворяет.

Можно ли сказать, что при Люзенкове команда нашла свою игру? С девятого на восьмое дорожка коротенькая. Вопрос совершенно в другом. Возможно, какие‑то моменты психологии там были. Но я бы не сказал, что "Сибирь" в корне изменила свою игру», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

«Сибирь» на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 41 балл.