Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал дубль в своем исполнении в матче против «Адмирала» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Широков globallookpress.com

«Здорово, что получается забивать, давно этого не делал. Всегда говоришь, что очки за результативность уходят на второй план, но все равно приятно забивать. Здорово, что это дети видят на трибунах. Понимаю, что немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен вдвойне», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 34 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.