Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Было хорошее движение, неплохо играли в обороне.  Было видно, что ребята заряжены, но соперник был поудачливее и заслуженно победил.  Голову пеплом не посыпаем, впереди два матча с "Амуром".  Короткая память, двигаемся дальше.

Что не получилось у "Салавата" в атаке?  Не хватило забить одного гола в равных составах. "Салават" за два месяца забросил лишь дважды больше трёх шайб?  Мы работаем над этим.

Когда вернётся Шелдон Ремпал?  Планируем, что на следующей неделе», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

После этого матча уфимцы занимают 9-е место в таблице Востока с 33 очками в активе.  «Ак Барс» — на 2-й позиции (52).