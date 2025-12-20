В субботу, 20 декабря, уфимский «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Удаление у «Салавата». На 2 минуты за выброс шайбы удален Александр Жаровский.

22' Удаление у «Ак Барса». На 2 минуты за задержку соперника удален Михаил Фисенко.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Поочерёдно команды владеют инициативой, «Ак Барс» качественнее в завершении атак действовал в первом периоде.

19' Пробросились казанцы, вбрасывание в зону «Ак Барса» перенесено.

18' Бросок от синей линии зоны атаки «Салавата» совершил Дин Стюарт, справился с угрозой Билялов.

18' Инициатива у «Салавата».

17' Ефремов бросил из круга вбрасывания «Ак Барса», отбил шайбу вратарь гостей Билялов.

15' Возрос темп игры, команды атакой на атаку отвечают.

14' В полном составе «Салават».

14' Вратарь «Салавата» Вязовой, в прыжке ловушкой спас хозяев после броска Галимова. Красивый сейв вратаря.

13' Организованно обороняется «Салават», мало что в большинстве получается у «Ак Барса».

12' Удаление у «Салавата». На 2 минуты за подножку удален Сергей Варлов.

12' Уверенно играют казанцы с шайбой, не просто уфимцам её у гостей отбирать.

11' Гоол! 0:1. Степан Фальковский точным кистевым броском с центра зоны «Салавата» прошил вратаря хозяев Вязового. Хороший розыгрыш удался казанцам.

10' Быстрая атака «Салавата», но бросок Фаизова сумел заблокировать защитник гостей Марченко.

10' Позиционная атака «Ак Барса».

09' Дальний бросок в створ ворот «Салавата» совершил Лямкин, поймал шайбу ловушкой Вязовой.

08' Наброс от синей линии «Салавата» сделал Хмелевски, вратарь хозяев Вязовой полет шайбы разглядел и спокойно поймал её.

07' Позиционная атака «Салавата» закончилась пробросом.

06' Кистевой бросок Жаровского с края зоны атаки «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Тимур Билялов.

05' Захватили инициативу хоккеисты «Ак Басра», игроки «Салавата» пробуют отвечать своими атаками.

04' Бросок Барабанова с центра зоны «Салавата», парировал щитками Вязовой.

03' Бросок Кателевского в входа в зону «Салавата», блином отразил шайбу вратарь хозяев Семён Вязовой.

02' «Ак Барс» в позиционной атаке, но в обороне внимательно действуют уфимцы.

01' Активное начало от «Салавата», вынуждают хозяева обороняться казанцев.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

14:28 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

14:20 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителя.

14:10 Главными судьями матча будут Виктор Бирин и Александр Дударов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Варлов, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Василевский; Горшков, Родуолд, Броссо, Хохряков, Ефремов, Пименов, Кузнецов, Сучков, Ян, Набиев, Фаизов, Жаровский.

Стартовый состав «Ак Барса»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Фальковский, Бардин, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Биро, Фисенко, Бровкин, Барабанов, Потапов, Сафонов, Хмелевски, Терехов, Пустозёров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

«Салават Юлаев»

В 36 матчах «Салават Юлаев» заработал 33 очка, с которыми обосновался на 9-м месте Восточной конференции, на 1 балл отставая от 7-го «Амура» и 8-го «Барыса». В начале зимнего этапа чемпионата команда Виктора Козлова дома разбила «Ак Барс» (4:1). После победы в «Зеленом дерби» уфимцы проиграли ЦСКА (1:3) и «Ак Барсу» в очередном региональном противостоянии (3:6). Накануне «Салават Юлаев» взял верх над «Северсталью» (2:1).

Во второй половине сезона «Салават Юлаев» видится ярко выраженным претендентом на места в зоне плей-офф, а в его игре временами возникают проблески. В восьми последних матчах коллектив Виктора Козлова добился пяти побед, при этом по пропущенным шайбам уфимцы входят в четверку лучших клубов Восточной конференции на текущее время. Не поможет команде в отчетной встрече Данил Алалыкин.

«Ак Барс»

«Ак Барс», набрав 50 очков в 38 матчах, закрепился на 2-м месте Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов отставая от 1-го «Металлурга» Мг. В одном из первых матчей декабрьской серии команда Анвара Гатиятулина потерпела разгромное поражение на территории «Салавата Юлаева» (1:4). Следом казанцы взяли верх над «Нефтехимиком» (3:1), а также достойно ответили «СЮ» у себя дома (6:3). В последней встрече «Ак Барс» не смог сломить сопротивление СКА (2:3).

«Ак Барс» находится в числе сильнейших команд Востока и демонстрирует вариативную игру, которой вместе с тем не хватает стабильности в плане качества исполнения. На дистанции в десять предыдущих матчей коллектив Анвара Гатиятулина оформил семь побед, однако в четырех встречах из пяти последних казанцы пропускали не менее 3 голов. Не поможет команде в отчетной встрече Альберт Яруллин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели сыграть 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. После 2-ух подряд побед «Ак Барса» в сентябре (3:1) и октябре (4:1), 5 декабря в Уфе победил «Салават» со счетом 4:1, последняя игра состоялась 16 декабря в Казани, победил «Ак Барс» со счетом 6:3.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 107 матчей. «Ак Барс» победил 40 раз в основное время, «Салават» 39. В овертаймах победа чаще оказывалась за казанцами: 9 побед «Ак Барса» и 7 у «Салавата». В серии буллитов у «Ак Барса» 8 побед, у «Салавата» 4.

