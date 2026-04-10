«Авангард» подходит к игре с внушительным багажом: родные стены, «сухарь» в первой встрече и эталонное большинство против ЦСКА, у которого спецбригады буксуют. Главный вопрос — сумеют ли армейцы перезагрузить атаку после нулевого финиша и найти ключи к обороне омичей, которая в первом матче выглядела непробиваемой.

02' Потеряли шайбу в своей зоне хозяева, перехватил её справа Абрамов и сделал отличную передачу на дальнюю штангу, где должен был завершать Соркин, но не попал по шайбе и упустил момент.

02' Довольно высокий темп в матче задали команды, но пока без бросков в створ.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:22 Основные вратари: Никита Серебряков и Дмитрий Гамзин.

16:15 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:10 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Даниил Чайка, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Тахир Мингачёв, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников.

Серия с «Нефтехимиком» стала для омичей тревожным звонком. Команда Ги Буше пропускала в среднем 2,4 гола за матч, а в пятой игре позволила сопернику забросить три шайбы и перевела противостояние в овертайм. К четвертьфиналу защита «ястребов» преобразилась. В первой встрече с ЦСКА хозяева допустили лишь 19 бросков в створ и впервые с начала марта ушли с площадки «сухими» (3:0). На данный момент «Авангард» — самый забивной клуб плей-офф: 21 шайба при 207 бросках. Спецбригады работают безотказно: 30% реализации большинства (лучший результат среди восьми команд) и 63,01% выигранных вбрасываний (тоже первое место). Дома «ястребы» не терпят поражений в основное время на протяжении восьми матчей подряд, а в шести последних играх в Омске неизменно забивают от трёх шайб и выше. Константин Окулов возглавляет гонку бомбардиров с 9 (6+3) баллами, оформив дубль в стартовом матче серии.

На финише регулярки москвичи действовали прагматично, но в 1/8 финала атака взорвалась. В четырёх из пяти игр против СКА армейцы забрасывали не менее трёх раз, а по ожидаемым голам (xG 3,14) вошли в когорту лучших в первом раунде. Однако первый матч второй стадии спустил с небес на землю: три попытки большинства — ноль реализации, на табло в графе заброшенных шайб — очередной «сухарь», уже второй для команды в плей-офф. Атака в гостях в Кубке Гагарина хромает: 1,33 гола за игру против 2,00 пропущенных, но на выезде ЦСКА традиционно надёжен в обороне — за последние 21 гостевой матч ни разу не пропустил больше трёх шайб.

За три последних сезона соперники провели семь официальных матчей — «Авангард» выиграл шесть, ЦСКА только один. В основное время армейцы не могут обыграть «ястребов» уже девять игр подряд. На выезде эта серия достигла восьми встреч без побед в основное время, и первая игра четвертьфинала (0:3) лишь продлила эту чёрную полосу. Омский лёд стал для москвичей настоящим проклятием.

