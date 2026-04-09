Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Авангард»
Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Авангард» заработал 99 очков, с которыми оказался на 2-м месте в общем зачете лиги, на 6 турнирных пунктов отстав от «Металлурга» Мг.
Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Авангард» провел пять матчей против «Нефтехимика», закончив серию победой в овертайме на домашнем льду (4:3, от).
Новый кубковый этап команда Ги Буше также начала в Омске, где в первой встрече добилась «сухой» и крупной победы над ЦСКА (3:0).
Не сыграют: Иван Игумнов.
Состояние команды: В первой игре четвертьфинального раунда «Авангард» тактически задушил москвичей, которые при Никитине сами нередко любят проделывать нечто подобное.
В частности, омичи установили высокий порог реализации, а в позиционной защите сумели выключить форвардов ЦСКА. С учетом этой встречи коллектив Ги Буше не проигрывает на домашнем льду в основное время на протяжении 8 матчей кряду.
ЦСКА
Путь к плей-офф: Общий этап сезона ЦСКА завершил на 4-й строчке Западной конференции с 84 очками на счету. На 2 турнирных пункта армейцы отстали от тройки лидеров.
Последние матчи: В первой серии плей-офф ЦСКА красиво разделался со СКА, добившись эффектной победы на домашнем льду в пятой игре (6:2).
На этом фоне команда Игоря Никитина продемонстрировала отсутствие волевого характера на площадке «Авангарда», которому сгорела без шансов (0:3).
Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.
Состояние команды: Структурно ЦСКА не выдержал модель, предложенную «Авангардом». За три периода встречи в Омске москвичи нанесли всего 19 бросков в створ, которые не стали проблемой для Никиты Серебрякова.
Впервые в этом плей-офф команда Игоря Никитина пропустила больше 2 голов. Кроме того, подобное с ней случилось лишь во второй раз на отрезке в пятнадцать последних матчей.
Статистика для ставок
- «Авангард» не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду
- «Авангард» забивал 3 шайбы и более в 6 последних матчах на домашнем льду
- ЦСКА не может победить «Авангард» в гостях на протяжении 4 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 3.88, победа ЦСКА — в 3.27.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.37.
Прогноз: Два соперника, нацеленных на образцовое тактическое исполнение, не станут взвинчивать темп и вновь попытаются сыграть максимально компактно. Попытки избежать ошибок в обороне вновь негативно скажутся на результативности.
Ставка: Тотал меньше 4 за 2.06.
Прогноз: Две победы перед командировкой в столицу стали был для «Авангарда» идеальным развитием событий. Ради реализации данного сценария омичи на домашнем льду приложат все усилия — уровень общекомандной формы позволит им этого добиться.
Ставка: «Авангард» победит за 2.14.