В Омске все снова завершится скромно?

прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.06

Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Авангард» заработал 99 очков, с которыми оказался на 2-м месте в общем зачете лиги, на 6 турнирных пунктов отстав от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Авангард» провел пять матчей против «Нефтехимика», закончив серию победой в овертайме на домашнем льду (4:3, от).

Новый кубковый этап команда Ги Буше также начала в Омске, где в первой встрече добилась «сухой» и крупной победы над ЦСКА (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: В первой игре четвертьфинального раунда «Авангард» тактически задушил москвичей, которые при Никитине сами нередко любят проделывать нечто подобное.

В частности, омичи установили высокий порог реализации, а в позиционной защите сумели выключить форвардов ЦСКА. С учетом этой встречи коллектив Ги Буше не проигрывает на домашнем льду в основное время на протяжении 8 матчей кряду.

ЦСКА

Путь к плей-офф: Общий этап сезона ЦСКА завершил на 4-й строчке Западной конференции с 84 очками на счету. На 2 турнирных пункта армейцы отстали от тройки лидеров.

Последние матчи: В первой серии плей-офф ЦСКА красиво разделался со СКА, добившись эффектной победы на домашнем льду в пятой игре (6:2).

На этом фоне команда Игоря Никитина продемонстрировала отсутствие волевого характера на площадке «Авангарда», которому сгорела без шансов (0:3).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Структурно ЦСКА не выдержал модель, предложенную «Авангардом». За три периода встречи в Омске москвичи нанесли всего 19 бросков в створ, которые не стали проблемой для Никиты Серебрякова.

Впервые в этом плей-офф команда Игоря Никитина пропустила больше 2 голов. Кроме того, подобное с ней случилось лишь во второй раз на отрезке в пятнадцать последних матчей.

Статистика для ставок

«Авангард» не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

«Авангард» забивал 3 шайбы и более в 6 последних матчах на домашнем льду

ЦСКА не может победить «Авангард» в гостях на протяжении 4 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 3.88, победа ЦСКА — в 3.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.37.

Прогноз: Два соперника, нацеленных на образцовое тактическое исполнение, не станут взвинчивать темп и вновь попытаются сыграть максимально компактно. Попытки избежать ошибок в обороне вновь негативно скажутся на результативности.

2.06 Тотал меньше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Авангард — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 4 за 2.06.

Прогноз: Две победы перед командировкой в столицу стали был для «Авангарда» идеальным развитием событий. Ради реализации данного сценария омичи на домашнем льду приложат все усилия — уровень общекомандной формы позволит им этого добиться.

2.14 «Авангард» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Авангард — ЦСКА принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: «Авангард» победит за 2.14.