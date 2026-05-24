В матче группового этапа чемпионата мира Финляндия встретится с Австрией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 24 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Австрия с коэффициентом для ставки за 1.99.

Финляндия

Турнирное положение: В пяти матчах группового этапа Финляндия заработала 15 очков, с которыми находится на 2-м месте в таблице, на 3 турнирных балла отставая от Швейцарии.

Последние матчи: Первая игра Финляндии на этом чемпионате мира завершилась относительно скромной победой над Германией (3:1), за которой последовала череда разгромов.

Так, в четырех других матчах команда Антти Пеннанена уверенно разобралась с Венгрией (4:1), США (6:2), Латвией (7:1) и Великобританией (4:0).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: Финляндия проводит уверенный общий этап, в рамках которого к текущему времени не допустила ни одного поражения.

Суммарная беспроигрышная серия финнов с учетом других турниров увеличилась до семи матчей. Только в двух случаях команда Антти Пеннанена пропустила больше одного гола и не смогла забить больше трех.

Австрия

Турнирное положение: В активе сборной Австрии — 9 очков после пяти туров. В таблице группы А команда закрепилась на 3-м месте, на 2 пункта опережая Германию.

Последние матчи: Чемпионат мира-2026 Австрия начала с крупной победы над Великобританией (5:2). В следующих турах были обыграны Венгрия (4:2) и Латвия (3:1).

За серией удачных исходов последовал ужасающий провал в матче против Швейцарии (0:9). После разгрома от хозяев турнира команда Роджера Бадера сгорела Германии (2:6).

Не сыграют: У Австрии потерь нет.

Состояние команды: Австрия выдает в какой-то степени сенсационный групповой этап. Команда планомерно разбирается с прямыми конкурентами и ведет борьбу за топ-4.

Если вынести за рамки провалы, допущенные в играх против Швейцарии и Германии, то в трех встречах коллектив Роджера Бадера забрасывал 3+ шайбы и не пропускал больше 2 голов.

Статистика для ставок

Финляндия не проигрывает на протяжении 7 матчей кряду

Финляндия победила с разницей в 3 шайбы или более в 4 последних матчах

Финляндия одержала 12 побед в 14 матчах в истории этого противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.05, ничья — в 17.50, а победа Австрии — в 33.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: На фоне недавних крупных провалов в австрийская сборная постарается оказать большее сопротивление фавориту, сохраняя при этом турнирную мотивацию.

Ставка: Австрия победит с форой +3.5 за 1.99.

Прогноз: Попытки сдержать финнов будут продиктованы низким защитным блоком. За счет высокой плотности на своей половине площадки Австрия постарается сбить атакующую динамику команды Пеннанена.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.