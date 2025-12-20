На стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Гости выиграли со счетом 2:1 и забрали победу у хозяев льда.

Александр Барабанов globallookpress.com

На 11-й минуте матча защитник «Ак Барса» Степан Фальковский открыл счет, забив первый гол. Через 45 минут нападающий Александр Барабанов увеличил преимущество казанской команды. В конце игры нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сократил отставание, и итоговый счет матча стал 2:1 в пользу «Ак Барса».

Эта победа стала четвертой для «Ак Барса» над уфимским клубом в текущем сезоне. Последний матч между командами в рамках регулярки пройдет 28 января.

«Салават Юлаев», набрав 33 очка после 37 матчей, занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» же, имея в своём активе 52 очка после 39 игр, располагается на второй строчке в турнирной таблице Востока.