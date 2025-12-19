Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении от «Металлурга»(4:7).

Евгений Корешков globallookpress.com

«Ожидали совсем другой результат, хотели порадовать болельщиков, учитывая, что это последний матч в уходящем году. Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по‑другому.

Что касается приобретений, то это вопрос не ко мне. Не хотелось бы разделять хоккеистов на вратарей, защитников, но всё приходит через работу, тренировочный процесс», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

«Металлург» с 57 очками продолжает возглавлять Восточную конференцию, на счету «Трактора» 35 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.