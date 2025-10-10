Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня была совсем другая игра, в отличие от нижегородской. "Торпедо" вышло с хорошем настроем. Мы создавали моменты в первом периоде, но пропустили ненужный гол в раздевалку. Потом переломили игру, а третий периоде мне понравился.

Почему Кузнецов играл в 4-м звене? Потому что в поездке собранные пятерки сыграли хорошо. Кого‑то менять было нецелесообразно. Поэтому подпустили Кузнецова в четвертое звено, дали ему почувствовать игру. Но сегодня Женька пробовался и с другими партнерами.

Ему пока недостает скорости? Да, он сегодня создал много моментов. Мог заработать побольше очков, сам имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние у него пока неважное.

Кузнецов не попасть в состав? Если бы он не был готов, то не играл. Посмотрим, как будем включать его в игру. В любом случае у нас есть 13‑й нападающий на случай, если кто‑то не тянет», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 24 очка.