Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Сегодня была совсем другая игра, в отличие от нижегородской. "Торпедо" вышло с хорошем настроем.  Мы создавали моменты в первом периоде, но пропустили ненужный гол в раздевалку.  Потом переломили игру, а третий периоде мне понравился.

Почему Кузнецов играл в 4-м звене?  Потому что в поездке собранные пятерки сыграли хорошо.  Кого‑то менять было нецелесообразно.  Поэтому подпустили Кузнецова в четвертое звено, дали ему почувствовать игру.  Но сегодня Женька пробовался и с другими партнерами.

Ему пока недостает скорости?  Да, он сегодня создал много моментов.  Мог заработать побольше очков, сам имел пару возможностей забить.  Но функциональное состояние у него пока неважное.

Кузнецов не попасть в состав?  Если бы он не был готов, то не играл.  Посмотрим, как будем включать его в игру.  В любом случае у нас есть 13‑й нападающий на случай, если кто‑то не тянет», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 24 очка.