Бывший форвард СКА Максим Рыбин прокомментировал информацию о возможной отставки главного тренера команды Игоря Ларионова.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«10 туров — это то же самое, что и было с моим земляком Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым, его отправили в отставку. Во всём нужно терпение! Не бывает так, чтобы сразу всё получалось. Там и Кудашова отправляют, кого только не увольняют! Миронова уволили. Это сложный момент. Здесь во всём нужно терпение, чем мы, к сожалению, не всегда богаты.

Понятно, что у команды есть всё для удачного выступления: бюджет, игроки, город, болельщики. Всё есть. Просто нужно терпение. А если убирать Ларионова, то кого ставить? » — цитирует Рыбина «Советский спорт»

СКА с 12 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.