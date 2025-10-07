Бывший форвард СКА Максим Рыбин прокомментировал информацию о возможной отставки главного тренера команды Игоря Ларионова.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«10 туров — это то же самое, что и было с моим земляком Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым, его отправили в отставку.  Во всём нужно терпение!  Не бывает так, чтобы сразу всё получалось.  Там и Кудашова отправляют, кого только не увольняют!  Миронова уволили.  Это сложный момент.  Здесь во всём нужно терпение, чем мы, к сожалению, не всегда богаты.

Понятно, что у команды есть всё для удачного выступления: бюджет, игроки, город, болельщики.  Всё есть.  Просто нужно терпение.  А если убирать Ларионова, то кого ставить?  » — цитирует Рыбина «Советский спорт»

СКА с 12 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.