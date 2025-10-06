Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (2:6).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Спартак сегодня перебросал "Магнитку"? А цифры на табло другие, да. Дело не в штангах. Многие специалисты смотрят на статистику, но счёт на табло важнее. Игра начинается "от печки", надо правильно играть в обороне. Мы этого сегодня не сделали, а соперник — мастеровитый. У ребят был шанс, и они его использовали. Хотя в начале игры у нас было больше моментов — играли неплохо, никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт.

Пока мы не играем правильно до конца, хотя должны — особенно с такими командами, как "Металлург". Надо научиться играть правильно — не только с шайбой, но и без шайбы, а мы пока ещё плаваем. Для нас это хороший урок, и я думаю, что эта игра пойдёт нам на пользу. Есть материал для меня и тренерского штаба, о чём разговаривать с игроками», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й позиции Запада с 13-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Шанхайских Драконов» 7-го октября.